Sassuolo, Dionisi: "Una vittoria così porta consapevolezza, Boloca è stato straordinario"

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-2 contro la Juventus.

La squadra ha messo in campo quello che lei ha chiesto.

“Sono contento e al tempo stesso arrabbiato, se penso a cosa abbiamo sprecato la scorsa settimana. Forse ci è servito per fare la partita di oggi. Sono contento per tutti e in particolare per i nuovi arrivati, una vittoria così porta consapevolezza. Ho visto più coraggio di altre volte e il risultato si è visto. Vittoria più che meritata”.

La Juve porta stimoli: oggi Berardi e Laurienté hanno fatto bene entrambe le fasi.

“Noi abbiamo qualità e, quando difendiamo bene, sappiamo attaccare meglio. Oggi l’abbiamo fatto e questo ha pagato. Col Frosinone abbiamo sbagliati diverse occasioni per fare il terzo gol e non abbiamo le caratteristiche per stare sempre in partita in fase difensiva. Ho scelto di dare continuità a chi aveva giocato, perché la crescita deve passare prima da chi gioca e poi chi entra acquisisce consapevolezza”.

Henrique e Boloca stanno migliorando.

“E’ presto per parlare di Boloca perché deve confermarsi, ma nel primo tempo è stato straordinario. Oggi talvolta ci siamo aggrappati alla qualità di loro due e sono stati bravi. Spero che Boloca possa confermarsi sempre di più, oltre a chi non sta giocando”.

Berardi come ha vissuto la settimana?

“Domenico è alla ricerca della sua migliori condizione, nona vendo giocato le prime partite. Io lo tengo in campo anche se ha i crampi, è troppo determinante. L’ha vissuta bene, ormai è abituato a certe cose. Ci sta un po’ di nervosismo, perché sotto l’aspetto tecnico potrebbe giocare nelle prime 4 poi magari ha fatto altre scelte. Ha vissuto bene e l’ha dimostrato”.