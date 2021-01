Sassuolo, Djuricic in tribuna contro l'Atalanta per scelta tecnica: frizioni con De Zerbi

Filip Djuricic non è neanche in panchina nella sfida in corso in questi minuti tra Sassuolo e Atalanta. Il fantasista serbo era tornato a disposizione proprio in questi giorni, ma è finito in tribuna a causa di alcune frizioni con mister De Zerbi. Una scelta tecnica, e non dettata da problemi fisici, che lo stesso allenatore neroverde spiegherà nel post-partita.