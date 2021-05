Sassuolo, Djuricic: "Sassuolo la scelta giusta, bello essere qui. Difensore più tosto? Demiral"

In una lunga intervista concessa al TMW Magazine, il fantasista del Sassuolo Filip Djuricic parla così del proprio futuro e dell'ottimo rapporto venutosi a creare con la sua società: "Quando, tre anni fa, ho deciso di venire qui avevo tante altre offerte. Ero svincolato ma ho scelto il Sassuolo perché ci credevo tanto. Ho fatto la scelta giusta. E’ un piacere far parte di questa società. Ho ancora un anno di contratto con il Sassuolo e sono felice di essere qui".

Il difensore più tosto e l’attaccante migliore con cui hai giocato ad oggi?

"Domanda non semplice. Ho giocato con moltissimi giocatori di altissimo livello. Per quanto riguarda i difensori, Demiral è uno tosto, di quelli che ti marcano per davvero. Ma ho avuto la fortuna di avere come compagno di squadra anche Van Dijk e ci siamo affrontati anche da avversari quando io ero all’Heerenven e lui al Groningen. Attaccanti? C’è l’imbarazzo della scelta. Da Cardoso a Jonas, passando per Pellè che ora gioca a Parma".

