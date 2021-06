Sassuolo, fissato il prezzo di Ayhan con il Galatasaray: servono 4 milioni di euro

vedi letture

Kaan Ayhan è un obiettivo di mercato del Galatasaray, come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa. Secondo quanto riporta il medium Milliyet dalla Turchia, le società stanno trattando, con il Sassuolo che avrebbe fissato il prezzo per cedere il difensore, non esattamente un titolare nelle sue gerarchie: 4 milioni di euro, per raddoppiare la cifra con cui è stato acquistato un anno fa. Le parti continueranno a dialogare.