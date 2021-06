tmw Il Galatasaray su Ayhan: il club turco vuole il terzino del Sassuolo

Si sta per concludere l'avventura di Kaan Ayhan al Sassuolo? Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com da fonti turche, il Galatasaray starebbe premendo per provare a portarlo a Istanbul. Il terzino destro, 19 presenze nell'ultima Serie A, tra i preconvocati di Senol Gunes per l'Europeo (oggi la lista dei 26, ndr), piacerebbe molto al Gala che avrebbe intenzione di mettere in piedi una trattativa nelle prossime settimane a riguardo.