TMW Sassuolo, Grosso difficilmente rimarrà. Su di lui Fiorentina, Lazio e Atalanta

La permanenza di Fabio Grosso al Sassuolo sembra più complicata. La vittoria contro il Milan ha ulteriormente acceso le luci del mercato su di lui. Perché dopo la Fiorentina, ora anche Bologna e Atalanta potrebbero pensare a lui, così come la Lazio. Uno step intermedio considerando che le big difficilmente cambieranno. Per ora non c'è una favorita, perché ci dovranno essere eventualmente dei colloqui fra le parti, ma la sensazione è che in Emilia abbiano già pensato al futuro (piace Abate della Juve Stabia, oppure Aquilani) perché l'idea è che il tecnico, ex Lione, saluterà.

Anche così vanno lette le parole di Giovanni Carnevali nei giorni scorsi. "Credo che tutti faremo le valutazioni, le cose nel calcio cambiano anche rapidamente. Ha un altro anno di contratto con noi, sta bene e ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una piazza che può aiutarlo a crescere ancora, ma non mi sorprenderebbe se un grosso club venisse a chiedercelo. Nel caso, ci siederemo al tavolo con lui".

Gli ha fatto poi eco Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, che ha spiegato. "Io penso che i risultati parlino per lui, in questi due anni ha dimostrato il suo grande valore regalando soddisfazioni. Penso e mi auguro che continui il suo percorso calcistico nel poter ambire a grande piazze, anche se continuo a dire che già facciamo parte di una grande società e siamo orgogliosi di questo".