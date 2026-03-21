Sassuolo, Grosso: "Nazionale? Sosteniamola con energia positiva e senza polemiche"

Il mister del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus finita 1-1 e valevole per la 30^ giornata di Serie A.

Grande coraggio e un bellissimo gol: quanta soddisfazione c'è?

"Tantissima, i ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Le condizioni erano difficili, ma siamo stati bravi. Abbiamo anche sofferto, ma in queste gare devi fare tutto molto bene e avere anche un pizzico do fortuna. Noi ce la siamo andata a cercare, facendo una partita molto bella".

Ti senti poco pubblicizzato?

"Fare quello che stiamo facendo noi, per una neopromossa, è un qualcosa di incredibile. Sapevo che oggi sarebbe stato molto difficile, ma ho chiesto di rimanere dentro la gara e che comunque sarei stato orgoglioso di quello che stiamo facendo. Io non sono super mediatico, ma piace lavorare sto bene coi ragazzi. A tempo debito arriveranno i complimenti, ma quando ne arrivano troppi poi non vedono l'ora di tirarti giù. La partita di oggi la metto sul piano di quella fatta con l'Atalanta: ce la teniamo stretta".

Cosa ti senti di dire ai ragazzi della Nazionale?

"Faccio solo un grandissimo in bocca al lupo. Tutti quanti dobbiamo sostenere i ragazzi con energia positiva e senza polemiche. Adesso dobbiamo fare due grandi partite e sono convinto che le faranno".