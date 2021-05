Sassuolo, il saluto a De Zerbi: "Sarai sempre parte della nostra storia. In bocca al lupo"

vedi letture

Roberto De Zerbi è a tutti gli effetti il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk e il Sassuolo, per ringraziare il tecnico del lavoro dell'ultimo triennio, ha dedicato uno splendido messaggio al trainer brtesciano: "Tre anni da grandi protagonisti coronati dal record neroverde di punti in #SerieATIM 🔝 Sarai sempre parte della storia del Sassuolo 👏 Grazie mister #DeZerbi 🖤💚 In bocca al lupo per la tua nuova avventura!". Al saluto del club si è unito anche Manuel Locatelli, tra i calciatori che hanno maggiormente beneficiato del metodo imposto dal tecnico bresciano: "Posso solo dirti Grazie".