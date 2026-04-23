Sassuolo, la Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo per la squalifica di due turni di Berardi
La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il reclamo del Sassuolo contro la squalifica per due giornate di Domenico Berardi. Il calciatore neroverde era stato espulso nell’intervallo della partita contro il Genoa dello scorso 12 aprile. Confermata anche l’ammenda di 10.000 euro.
Scontata la prima giornata di stop nell'ultima partita (vinta) dal Sassuolo contro il Como, dunque, Berardi sarà assente anche nel prossimo turno di campionato contro la Fiorentina.
Le motivazioni del Giudice Sportivo
Berardi, ricordiamo, paga (con due giornate, appunto) la rissa nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo tra Sassuolo e Genoa. Questa la motivazione del Giudice Sportivo della Serie A, al momento della pubblicazione delle decisioni dopo la 32^ giornata (due settimane fa): “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”.