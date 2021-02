Sassuolo, Locatelli ai saluti ma prima ci sono due grandi obiettivi da conquistare

Manuel Locatelli lascerà il Sassuolo a fine stagione! Non una vera e propria bomba di mercato ma sicuramente una notizia che farà drizzare le antenne a tanti grandi club. Al termine della terza stagione in neroverde, il centrocampista classe '98 saluterà Sassuolo, il Mapei Stadium, il Mapei Football Center, pronto a iniziare una nuova avventura. Quale sarà la sua prossima destinazione è difficile dirlo ma gli interessamenti non mancano. In primis quello della Juventus, con Andrea Pirlo, idolo del Loca, pronto ad abbracciarlo. I bianconeri però dovranno fare i conti con la volontà del Sassuolo che ha dimostrato ancora una volta non solo di essere bottega cara ma di dettare le proprie condizioni e di volerle farle rispettare, alla lettera!

Carnevali è stato chiaro: Scamacca via solo a titolo definitivo, altrimenti rimane al Genoa. La Juve non ha raggiunto l'accordo con i neroverdi e ha tirato i remi in barca. E in estate varrà lo stesso diktat sassolese! Locatelli andrà via ma solo a determinate condizioni, solo al prezzo deciso dal Sassuolo. Ad annunciare l'addio del centrocampista è stato proprio Giovanni Carnevali, ai microfoni di TMW Radio: "Juve o Manchester City? Il mio augurio è che sia una grandissima società: che sia Juve o City o altre di valore mondiale non so. Se lo merita e ha le caratteristiche per ambirci".

Ha faticato inizialmente a calarsi nella realtà Sassuolo ma poi, grazie all'avvento di mister Roberto De Zerbi e grazie all'aiuto del gruppo e dei senatori, è riuscito a tornare il giovane talento ammirato al Milan, spazzando definitivamente via quel 'maledetto' o 'benedetto' gol alla Juventus. Manuel Locatelli rischiava di diventare il Marco Ferradini della musica, un giocatore one shot, da un grande colpo e via. Ma così non è. Prima di fare le valigie però il Loca ha due grandi obiettivi da conquistare, su cui è concentratissimo: l'Europa con il Sassuolo e l'Europeo con la Nazionale!