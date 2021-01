Sassuolo, Locatelli al 45': "Primo tempo intenso, in dieci adesso sarà più difficile"

Il Sassuolo ha resistito sul pareggio in questo primo tempo ed adesso affronterà il secondo tempo in inferiorità numerica, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la prima frazione Manuel Locatelli. "Primo tempo intenso, è una partita difficile contro dei campioni. In dieci sarà più difficile ma dobbiamo metterci più cuore. E' una battaglia, dobbiamo metterci quel qualcosa in più".