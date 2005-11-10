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Sassuolo, Muric acquistato a titolo definitivo dall'Ipswich: il comunicato del club
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Dopo l'anno in prestito, Arijanet Muric adesso è un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha annunciato l'infatti l'acquisto a titolo definitivo del portiere dall'Ipswich. Questo il comunicato diramato dal sito ufficiale della società:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Arijanet Muric dall’Ipswich Town.
Il portiere, di nazionalità kosovara, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza in Premier League. Con la maglia neroverde ha collezionato 32 presenze per un totale di 2880′ minuti di gioco".
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