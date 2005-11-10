Sassuolo, Muric acquistato a titolo definitivo dall'Ipswich: il comunicato del club

Editoriale di Enzo Bucchioni

Ibra è il male del Milan. Leao, un altro strappo. Clausola da 175 milioni, ma ne vale 40. Allegri spacca Napoli. I tifosi contro il suo calcio: è lo scarto di Juve e Milan. Spalletti-Comolli tregua armata: Elkann rischia di fare come Cardinale