Non solo il Coventry: Ipswich Town promosso in Premier League, appena un anno dopo
Missione compiuta per l'Ipswich Town. Hirst e Philogene hanno scacciato via ogni possibile tensione iniziale nel duello punto su punto con il Millwall, seppur a distanza ma per garantirsi la salita diretta in Premier League: con 2 gol nei primi 9 minuti hanno spianato la strada verso il successo, poi il subentrato McAteer ha messo il sigillo definitivo nel finale. Dopo un solo anno di assenza i Tractor Boys tornano in Premier League: si tratta della terza promozione in quattro stagioni. Questo insieme al Coventry di Lampard, già qualificato matematicamente nella massima serie.
Il Millwall dovrà accontentarsi dei playoff di Championship. Ha fatto tutto il possibile, ma nemmeno il 2-0 gli permetterà la promozione diretta: dovrà accontentarsi del terzo posto e passare dagli spareggi, seppur con il vantaggio del fattore campo. Presenti nella cerchia ristretta anche Southampton, Middlesbrough e Hull City.
Oxford United l'ultima a retrocedere invece in League One, in compagnia di Leicester e Sheffield Wednesday.
I risultati
Blackburn - Leicester 0-1
Bristol City - Stoke 2-0
Derby County - Sheffield United 1-2
Hull City - Norwich 2-1
Ipswich - QPR 3-0
Millwall - Oxford United 2-0
Portsmouth - Birmingham 1-1
Preston - Southampton 1-3
Sheffield Wed - West Brom 2-1
Swansea - Charlton 3-1
Watford 0-4
Wrexham - Middlesbrough 2-2
La classifica finale
1. Coventry 95 punti
2. Ipswich 84
3. Millwall 83
4. Southampton 80
5. Middlesbrough 80
6. Hull City 73
7. Wrexham 71
8. Derby County 69
9. Norwich 65
10. Birmingham 64
11. Swansea 64
12. Bristol City 62
13. Sheffield United 60
14. Preston 60
15. QPR 58
16. Watford 57
17. Stoke City 55
18. Portsmouth 55
19. Charlton 53
20. Blackburn 52
21. West Brom 51
22. Oxford United 47
23. Leicester 46
24. Sheffield Wed 0
*in grassetto: promosse in Premier League