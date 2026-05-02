Non solo il Coventry: Ipswich Town promosso in Premier League, appena un anno dopo

Missione compiuta per l'Ipswich Town. Hirst e Philogene hanno scacciato via ogni possibile tensione iniziale nel duello punto su punto con il Millwall, seppur a distanza ma per garantirsi la salita diretta in Premier League: con 2 gol nei primi 9 minuti hanno spianato la strada verso il successo, poi il subentrato McAteer ha messo il sigillo definitivo nel finale. Dopo un solo anno di assenza i Tractor Boys tornano in Premier League: si tratta della terza promozione in quattro stagioni. Questo insieme al Coventry di Lampard, già qualificato matematicamente nella massima serie.

Il Millwall dovrà accontentarsi dei playoff di Championship. Ha fatto tutto il possibile, ma nemmeno il 2-0 gli permetterà la promozione diretta: dovrà accontentarsi del terzo posto e passare dagli spareggi, seppur con il vantaggio del fattore campo. Presenti nella cerchia ristretta anche Southampton, Middlesbrough e Hull City.

Oxford United l'ultima a retrocedere invece in League One, in compagnia di Leicester e Sheffield Wednesday.

I risultati

Blackburn - Leicester 0-1

Bristol City - Stoke 2-0

Derby County - Sheffield United 1-2

Hull City - Norwich 2-1

Ipswich - QPR 3-0

Millwall - Oxford United 2-0

Portsmouth - Birmingham 1-1

Preston - Southampton 1-3

Sheffield Wed - West Brom 2-1

Swansea - Charlton 3-1

Watford 0-4

Wrexham - Middlesbrough 2-2

La classifica finale

1. Coventry 95 punti

2. Ipswich 84

3. Millwall 83

4. Southampton 80

5. Middlesbrough 80

6. Hull City 73

7. Wrexham 71

8. Derby County 69

9. Norwich 65

10. Birmingham 64

11. Swansea 64

12. Bristol City 62

13. Sheffield United 60

14. Preston 60

15. QPR 58

16. Watford 57

17. Stoke City 55

18. Portsmouth 55

19. Charlton 53

20. Blackburn 52

21. West Brom 51

22. Oxford United 47

23. Leicester 46

24. Sheffield Wed 0

*in grassetto: promosse in Premier League