TMW Cajuste saluta il Napoli? C'è la promozione dell'Ipswich. Anche se per McKenna...

Jens Cajuste da oggi è più vicino all'addio Napoli. Il centrocampista svedese classe '99 acquistato nell'estate 2023 e nuovamente prestato un anno fa all'Ipsiwich Town dopo il secondo prestito al club inglese può diventare definitivamente un Tractor Boys. La scorsa estate, al momento del nuovo accordo tra le due società, era stato infatti concordato un obbligo di riscatto legato anche alla promozione in Premier League dei blues. Questa condizione oggi ha raggiunto i crismi dell'ufficialità dopo la vittoria dell'Ipswich contro il QPR, dopo un 3-0 che ha permesso ai ragazzi di Kieran McKenna di chiudere la Championship al secondo posto.

Cajuste quest'oggi non era né in campo né in panchina. Ha chiuso il campionato con trenta presenze e un gol, ma negli ultimi tre mesi ha visto il terreno di gioco col contagocce. Nelle ultime 17 gare è stato impiegato solo quattro volte e non è mai sceso in campo dal primo minuto. Motivo? L'arrivo a gennaio dal Bristol di Anis Mehmeti. Il classe 2001 appena arrivato è diventato l'alternativa a Marcelino Nunez nel ruolo alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1 del giovane manager nordirlandese. E Cajuste, dopo il suo arrivo, ha cominciato ad oscillare tra panchina e tribuna.

Da capire se al calciatore svedese può star bene questa situazione, ma anche quale sarà il suo futuro perché le tante presenze partendo dalla panchina potrebbero render vana la seconda condizione per far scattare l'obbligo legata alle presenze complessive. Nelle ultime due estati il club partenopeo ha guadagnato 3.5 milioni di euro da due prestiti e ora ne può prendere altri 7.5 per la cessione a titolo definitivo del suo cartellino. Un incasso che ripagherebbe quasi del tutto De Laurentiis dell'investimento fatto quasi tre anni fa quando il calciatore allora in Ligue 1 venne acquistato dallo Stade Reims per dodici milioni di euro.