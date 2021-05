Sassuolo, Raspadori: "Ronaldo impressionante, mi sento pronto per sfidarlo"

Confermato al centro dell'attacco per la sfida di stasera con la Juventus Giacomo Raspadori sfiderà Cristiano Ronaldo. Il centravanti neroverde ha parlato così ai mirofoni di DAZN: “Le farfalle nello stomaco sicuramente ci sono. Come in ogni partita ci saranno grandi motivazioni, il confronto con Ronaldo fa impressione ma mi sento pronto per affrontarlo”.