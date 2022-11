Sassuolo-Roma, formazioni ufficiali: D'Andrea con Pinamonti. Mou sceglie Volpato e Shomurodov

Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida delle 18.30 fra Sassuolo e Roma. Sorprese per entrambi i tecnici, negli undici di partenza: Dionisi in attacco punta ancora su Pinamonti supportato da Laurienté e dal giovane D'Andrea. Dall'altra parte José Mourinho sorprende con Shomurodov titolare in attacco, con Zaniolo e Volpato a supporto nel 3-4-2-1. Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Shomurodov