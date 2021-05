Sassuolo, tre nomi per il post De Zerbi: nel mirino Italiano, Dionisi e Paolo Zanetti

Il Sassuolo potrebbe dire addio a Roberto De Zerbi al termine della stagione e in casa neroverde l'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati. In questo senso, spiega il Corriere dello Sport, la dirigenza del club emiliano ha messo gli occhi su Vincenzo Italiano dello Spezia, Alessio Dionisi dell'Empoli e Paolo Zanetti del Venezia. Questi i tre nomi per la successione dell'attuale allenatore, corteggiato soprattutto dallo Shakhtar Donetsk.