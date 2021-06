Scaloni spiega l'esclusione di Dybala: "Deve recuperare forma, spazio e importanza nella Juve"

Lionel Scaloni non ha inserito Paulo Dybala nella lista dei convocati per le prossime partite dell'Argentina, che si prepara ad affrontare anche la Copa America. Il CT ha spiegato le sue ragioni a La Gazzetta dello Sport: "Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma. Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juve. Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione. Ma è solo una pausa: il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi".