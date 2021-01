"Scamacca? Ce lo teniamo stretto". Rivedi Ballardini sull'attaccante che piace alla Juventus

vedi letture

Davide Ballardini nel post gara ha commentato la sconfitta per 3-2 del Genoa contro la Juventus all’Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia, soffermandosi anche su Scamacca. L'attaccante da giorni è infatti al centro di numerosi voci di mercato che lo accostano proprio ai bianconeri: "Se ho paura di perderlo? A questo non ci ho neanche pensato, pensavamo alla partita di stasera. Scamacca è un ragazzo che ci teniamo stretto e che ho imparato a conoscere. Sono davvero contento. Non penso ad altro se non ad averlo tutti i giorni, ad allenarlo e migliorarlo nel suo percorso. Non pensiamo ad altro".

Rivedi il video con le parole di Ballardini su Scamacca!