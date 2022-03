Scamacca: "Quest'anno Bremer mi ha fatto dannare. E Consigli è il portiere più forte"

"Il mio punto di forza? Il tiro, anche di testa me la cavo, ma non è che ho fatto tanti gol". Nella lunga intervista tra passato e futuro, Gianluca Scamacca parla anche di questa stagione indicando in particolare due giocatori della Serie A: "Il difensore che mi ha fatto dannare di più? Quest'anno Bremer del Torino. Il portiere che me le ha prese tutte? Dico che il più forte è Consigli, uno dei pochissimi italiani tra le prime dieci squadre in classifica".