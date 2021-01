Scambio Dzeko-Sanchez, Tuttosport: la chiave per sbloccare la trattativa può essere Radu

vedi letture

La pazza idea dello scambio tra Roma e Inter, che potrebbe portare Edin Dzeko a vestire la maglia nerazzurra e Alexis Sanchez quella giallorossa, sembra tutt'altro che irrealizzabile. Ma i meneghini devono colmare la differenza tra gli stipendi lordi dei due giocatori, magari inserendo qualche contropartita che potrebbe interessare ai capitolini. Il nome giusto, riporta Tuttosport, potrebbe essere quello di Ionut Radu, portiere che con Conte non ha trovato spazio nemmeno in Coppa Italia e che a Fonseca servirebbe come il pane. In questo senso, è apparsa sospetta la presenza di Oscar Damiani e Crescenzo Cecere nello stesso hotel dove si sono incontrati ieri Piero Ausilio e Tiago Pinto.