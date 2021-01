Scambio Dzeko-Sanchez, Pruzzo: "Ma per favore! Icardi o Pinamonti avrebbe senso, così no"

vedi letture

Edin Dzeko all'Inter, Alexis Sanchez alla Roma. Una trattativa nata all'improvviso e che potrebbe diventare il tormentone degli ultimi giorni di mercato. Un argomento di forte discussione nelle ultime ore; ne ha parlato anche Roberto Pruzzo a Radio Radio: "Ma per favore… Sanchez resti pure all’Inter. Non ha logica, fai solo un favore a loro. Il cileno non fa niente, non ha il ruolo di Dzeko. Serve solo a togliersi di mezzo il bosniaco. Con Icardi avrebbe avuto un senso, così no. Piuttosto mi farei dare Pinamonti. La Roma già doveva essere pronta ad avere un’alternativa al bosniaco, perché il problema con lui è vecchio, non è di questi giorni”.