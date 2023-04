Scanavino fissa gli obiettivi della Juve: "Il secondo posto e raggiungere entrambe le finali"

Qual è la priorità della Juventus in questo finale di stagione? E' una delle domande poste da DAZN a Maurizio Scanavino, direttore generale della Juventus, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli. Questa la sua risposta: "Tutto è prioritario. Proprio ieri ci siamo ritrovati con la squadra: gli ultimi quattro mesi sono stati complicati, devo ringraziare il mister, il direttore sportivo e la squadra. Noi siamo costruiti per vincere e ritrovarci in bassa classifica poteva dare dei ritorni poco positivi. Invece i ragazzi sono rimasti positivi e motivati e oggi ci troviamo terzi in classifica, in semifinale di Europa League e ci giochiamo con l'Inter la finale di Coppa Italia. La speranza è arrivare almeno al secondo posto e raggiungere entrambe le finali".

