Scarpa d'Oro: doppio balzo di Lukaku, il belga è nella top 10. Lewandowski saldo al comando

vedi letture

Questa sera contro il modesto Arminia Bielefeld di scena all'Allianz Arena, Robert Lewandowski avrà la possibilità di allungare nella classifica della Scarpa d'Oro. Intanto André Silva segna ancora: quarta partita consecutiva a segno per il portoghese, che nelle ultime 7 gare ha timbrato il cartellino per ben 9 volte. In gol anche Salah, nonostante l'ennesima sconfitta del Liverpool. A secco invece Luis Suarez, nonostante il 2-1 dell'Atlético sul Granada. Importante passo in avanti per Romelu Lukaku, autore di una doppietta contro la Lazio.

1. Robert Lewandowski (Bayern) 48

2. Kasper Junker (Bodo/Glimt) 40,5

3. Amahl Pellegrino (Kristiansund) 37,5

4. André Silva (Eintracht Francoforte) 36

5. Mohamed Salah (Liverpool) 34

6. Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo) 33

6. Paul Onuachu (Genk) 33

8. Cristiano Ronaldo (Juventus) 32

8. Luis Suarez (Atlético Madrid) 32

8. Romelu Lukaku (Inter) 32

8. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 32