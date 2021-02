Schiattarella: "Benevento per sempre, voglio chiudere qui la carriera. Foggia sarà un grande d.s."

Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "La salvezza per noi vale come la promozione. È la cosa che ripetiamo sempre nello spogliatoio. Mi sembra di rivivere la storia del primo anno in A alla Spal. Non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo, ma pensare che è il nostro scudetto".

Il Benevento

"Nell’estate del 2019 ho fatto un passo indietro per farne due in avanti. Foggia, che farà una grande carriera come direttore sportivo, mi ha convinto e illustrato il programma. A Benevento andai a 14 anni, dopo la prima esperienza fuori casa a Fiorenzuola dove dormivo in un casolare. La città è nel cuore e voglio chiudere qui la carriera".