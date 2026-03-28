Sebastiano Esposito sul rapporto con i due fratelli: "Abbiamo una chat dove ci massacriamo"

Nel corso del suo intervento sul "PodCasteddu", il podcast ufficiale del Cagliari, l'attaccante rossoblù Sebastiano Esposito ha parlato del rapporto con gli altri due fratelli Salvatore, centrocampista della Sampdoria, e Francesco Pio, attaccante dell'Inter: "Competizione tra noi non c'è - ha esordito - per quel che mi riguarda è una cosa positiva. Siamo felici delle persone che siamo diventati, prima che dei giocatori. Poi a livello calcistico non potevamo chiedere di più. Tra di noi abbiamo una chat superscorretta dove ci massacriamo, la cosa più bella che ci scriviamo è: 'Bravo'.

Ad esempio, quando sbagliò un gol folle a porta vuota in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise glielo facemmo notare dicendogli: 'Ma che c...o di gol hai sbagliato'. Ci prendiamo sempre in giro, sono più quelle dei complimenti.

Coppa del Mondo o Champions League? Il Mondiale. Io ho vissuto in Nazionale gli Europei Under 21, non sono potuto andare ai Mondiali perché ero in prima squadra con l'Inter. Quando gioco nei club - ha concluso - rappresento il club ma anche la mia città. E quando fanno i cori ai napoletani mi sento chiamato in causa. Quando indossi la maglia della Nazionale rappresenti tutta l'Italia, una cosa troppo più grande di te".