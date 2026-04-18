L'agente di Sebastiano e Pio Esposito: "Vedere la loro crescita è un piacere..."
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Mario Giuffredi, agente fra gli altri Sebastiano e Pio Esposito e responsabile dell'agenzia MARAT Football, ha parlato dei due fratelli tramite i canali social dopo la sfida che li ha visti protagonisti ieri sera a San Siro.
"Dopo Inter-Cagliari ho incontrato Sebastiano e Francesco Pio, due talenti che spiccano anche per le qualità umane. È un piacere vedere la crescita di due ragazzi, fratelli, dal punto di vista professionale. Ma mi rende ancora più orgoglioso che i loro sani principi continuino ad accompagnarli lungo il loro percorso".
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