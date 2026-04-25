Il Torino vuole ripartire dagli italiani: per l'estate uno degli obiettivi è Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito si è trasferito al Cagliari dall'Inter la scorsa estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Stampa il suo futuro però è da valutare, perché il Torino di Urbano Cairo tornerà alla carica e insisterà, tentando di portarlo in Piemonte. Da capire se resterà D'Aversa, il quale sarebbe comunque favorevole all'operazione, visto che lo ha avuto a Empoli.

Proprio un altro Esposito invece cercherà di rovinare la giornata di domani al Torino. Pio dovrebbe essere titolare nel 3-5-2 con cui Cristian Chivu proverà a blindare ulteriormente uno scudetto praticamente in cassaforte, dato che mancano solo 4 punti in 5 partite per poterlo ufficializzare. La voglia che sia matematico però è tanta e così l'Inter non regalerà niente a una squadra che in ogni caso è già salva e non ha più obiettivi raggiungibili.