Seconda Coppa Italia in bacheca per Pinsoglio: l'ultima presenza nel 2016/17 col Latina

vedi letture

Seconda Coppa Italia in bacheca per Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, pur non avendo preso parte alla competizione per non essere mai sceso in campo. Il classe ’90 festeggia sui social col trofeo e il suo classico “dai un po’ eh”: la sua ultima apparizione in Coppa Italia risale però alla stagione 2016-2017, col Latina.