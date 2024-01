TMW Sensi al Leicester: netti passi in avanti. L'Inter non aspetterà la gara di Firenze

Stefano Sensi si avvicina sempre più al Leicester. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, contrariamente a quanto era trapelato nelle scorse ore, viste le squalifiche di Barella e Calhanoglu per la sfida contro la Fiorentina di domenica sera, l'Inter non aspetterà la partita di Firenze e nelle prossime ore chiuderà la cessione del centrocampista alle Foxes. Quella di domani dovrebbe essere la giornata giusta per arrivare alla definitiva fumata bianca, con l'ex Sassuolo pronto a partire per l'Inghilterra per le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la società di Championship.

L'operazione è ben indirizzata, con il Leicester che nelle scorse ore ha liberato l'italiano Cesare Casadei facendolo rientrare al Chelsea. E liberando, di fatto, la casella per l'arrivo di Sensi. Appuntamento alle prossime ore dunque, con l'Inter che dovrebbe incassare circa 2 milioni di euro dalla cessione del cartellino dell'ex Sassuolo. In questa stagione in nerazzurro il giocatore ha messo insieme un totale di 4 presenze per un totale di soli 65 minuti giocati.

Contratto in scadenza.

Sensi non farà dunque ritorno all'Inter, visto anche che il suo contratto con il club nerazzurro scadrà il prossimo 30 giugno 2024. Si sta per chiudere un'avventura che era nata sotto altri auspici rispetto a quelli che si sono poi verificati, con il centrocampista che è stato frenato molto spesso dagli infortuni.