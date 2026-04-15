Serataccia per i portieri a Monaco: papera di Lunin, Pavlovic riporta avanti il Bayern
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Non è serata per i portieri all’Allianz Arena di Monaco. Dopo l’errore clamoroso di Neuer che aveva portato il Real Madrid al gol dell’1-0, è una papera di Andrij Lunin ad aprire la porta al Bayern per l’1-1 che rimette i tedeschi avanti nel doppio confronto.
Il portiere ucraino esce a farfalle su un calcio d’angolo, ne approfitta il centrocampista che, di testa, fa tirare un sospiro di sollievo a Neuer.
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