Dalla Spagna: l'Inter spinge per Lunin. Costa 20 milioni e ci sarebbe anche il 'sì' di Chivu

L’Inter accelera per la porta e punta dritta verso Madrid. Dalla Spagna, il portale Fichajes.net rilancia con forza l’interesse dei nerazzurri per Andriy Lunin, l’estremo difensore ucraino di proprietà del Real Madrid. Nonostante il recente rinnovo fino al 2030, il giocatore starebbe valutando l'addio per trovare quella titolarità fissa che all'ombra del Bernabeu, con Courtois, non gli è garantita.

La dirigenza di Via della Liberazione intravede in Lunin l'investimento strategico perfetto: un profilo giovane ma già esperto, capace di garantire stabilità difensiva per un lungo ciclo. Inoltre, un parere decisivo sull’operazione sarebbe arrivato da Cristian Chivu, che ha promosso a pieni voti le doti tecniche dell’ucraino. Per l'ex tecnico, si legge, la statura imponente e i riflessi di Lunin sono caratteristiche ideali per il prossimo portiere.

L’obiettivo dell'Inter è bruciare la concorrenza internazionale. La strategia prevede di bloccare il portiere tramite un pre-accordo immediato, evitando che il prezzo lieviti o che altri top club interferiscano. Secondo quanto scrivono dalla Spagna, la cifra necessaria per strappare il "sì" dei Blancos si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.