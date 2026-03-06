Inter, prosegue il casting per il futuro portiere. Tra i nomi papabili spunta anche Lunin
In Viale della Liberazione sono in corso riflessioni sul futuro della porta dell'Inter perché se da una parte Yann Sommer è destinato a salutare a fine stagione per la scadenza del contratto, dall'altra rimane in bilico il futuro di Pepo Martinez. Servirà quindi fare la scelta giusta per il nuovo portiere. Guglielmo Vicario rimane un'opzione anche se i costi sembrano troppo alti, così come Elia Caprile del Cagliari.
Ovviamente però vengono valutati diversi profili e tra questi, scrive FcInterNew c'è anche l'ucraino Andrij Lunin, classe '99, attualmente in forza al Real Madrid dove però trova poco spazio.
Anni fa l'Inter lo prese in seria considerazione e il gradimento nei suoi confronti non è diminuito. Potrebbe essere l'occasione a costi accettabili che la dirigenza sta aspettando. Ovviamente in casa nerazzurra le valutazioni continueranno anche per le prossime settimane: l'estremo difensore è una scelta che non si può sbagliare.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.