Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, c'è Nkunku
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 13^ giornata di Serie A:
COMO-SASSUOLO 2-0 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 14' Douvikas, 53' Moreno (C)
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (59' Posch), Diego Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret (59' Da Cunha), Perrone (91' Kempf); Addai (82' Kuhn ), Nico Paz, Rodriguez (59' Baturina); Douvikas.
Allenatore: Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (82' Candé); Thorstvedt, Matic, Koné (82' Iannoni); Berardi (51' Volpato), Pinamonti (68' Moro), Laurienté (69' Fadera).
Allenatore: Grosso.
---------------------------
PARMA-UDINESE 0-2 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 11' Zaniolo (U), 65' Davies rig. (U)
PARMA (4-4-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (79' Benedyczak), Keita (46' Estevez), Sørensen (56' Hernani), Valeri; Cutrone (46' Ondrejka), Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zemura, Atta (68' Ekkelenkamp), Karlstrom, Piotrowski (90' Zarraga), Zanoli (82' Ehizibue); Zaniolo (82' Bravo), Davis (68' Buksa).
Allenatore: Runjaic.
---------------------------
GENOA-HELLAS VERONA 2-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 21' Belghali (H), 40' Colombo (G), 61' Thorsby (G)
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson (85' Sabelli), Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo (67' Ekhuban), Vitinha (72' Masini).
Allenatore: De Rossi.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali (81' Oyegoke), Niasse (81' Al Musrati), Gagliardini, Bernede (66' Sarr), Bradaric (30' Frese); Giovane, Mosquera (66' Orban).
Allenatore: Zanetti.
Le pagelle di Genoa-Hellas Verona
---------------------------
JUVENTUS-CAGLIARI - Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.
Allenatore: Pisacane.
---------------------------
MILAN-LAZIO - Sabato 29 novembre, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.
Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
---------------------------
LECCE-TORINO - Domenica 30 novembre, ore 12.30
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Sottil, Stulic, Morente.
Allenatore: Di Francesco.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.
Allenatore: Baroni.
---------------------------
PISA-INTER - Domenica 30 novembre, ore 15.00
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Vural; Leris, Tramoni; Nzola.
Allenatore: Gilardino.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic; Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Allenatore: Chivu.
---------------------------
ATALANTA-FIORENTINA - Domenica 30 novembre, ore 18.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Vanoli.
---------------------------
ROMA-NAPOLI - Domenica 30 novembre, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Allenatore: Gasperini.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres.
Allenatore: Conte.
---------------------------
BOLOGNA-CREMONESE - Lunedì 1 dicembre, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Allenatore: Italiano.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.