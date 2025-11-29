Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali non basta

Risultato finale: Genoa-Hellas Verona 2-1

GENOA

Leali 6,5 - Sempre tempestivo nelle uscite dentro l’area di rigore, sia quelle alte che quelle basse. Nulla può sulla rete di Belghali che sblocca il match del “Ferraris” ma compie un intervento strepitoso nella ripresa su Orban.

Marcandalli 6 - La fisicità di Mosquera lo mette in difficoltà e si vede in alcune azioni in cui è sempre in ritardo. Prova ad impostare la manovra offensiva dalle retrovie cercando l’appoggio per i centrocampisti. Più intraprendente nella ripresa.

Ostigard 5,5 - Si immola su Belghali salvando la sua porta da gol certo e festeggiando di fatto come una rete. Dieci minuti più tardi però la combina grossa facendosi rubare il pallone in area da Mosquera nell’azione che porta al vantaggio del Verona. Nel secondo tempo pericoloso in area quando colpisce un palo.

Vasquez 6 - Dalla sua parte Giovane è un cliente molto scomodo e spesso in velocità l’attaccante dell’Hellas trova l’area di rigore ma una volta prese le misure crea poco. Prova a sovrapporsi a Martin a sinistra ma i suoi cross non generano pericoli.

Ellertsson 6 - Schierato dal primo minuto a tutta fascia sulla destra e subito buca l’intervento perdendo Bradaric che impegna Leali. Sempre in difficoltà dalla sua parte con la spinta di Bradaric ma nel secondo tempo sale di intensità servendo l’assist per il 2-1 di Throsby. Dall’85’ Carboni s.v.

Frendrup 6,5 - Corre tanto e rincorre gli uomini del Verona cercando anche con esperienza di recuperare il pallone. Il suo ruolo lo ricopre con intelligenza e senza risparmiarsi mai.

Malinovskyi 6 - Fa girare il pallone troppo in orizzontale cercando di scardinare una difesa gialloblù schierata con cinque elementi senza però andare a cercare l’imbucata per i compagni di squadra in attacco. Più nel vivo del match nella ripresa. Dall’85’ Sabelli s.v.

Thorsby 7 - Troppo irruente negli interventi come quello che gli costa il cartellino giallo nel primo tempo. Nel secondo tempo prende confidenza con il gol prima mettendo di poco alto e poi superando Montipò su traversone dalla destra di Ellertsson.

Martin 6,5 - Nella fase di non possesso fatica a contenere Belghali che scende con insistenza dalla sua parte specie in avvio, ma nella fase di spinta è sempre molto pericoloso con i suoi cross.

Vitinha 6,5 - Confermato al centro dell’attacco, cerca molto lo scambio con Colombo. E da un suo lancio millimetrico che il suo compagno di reparto controlla e supera Montipò per il pareggio del Genoa. Segna il gol del 2-1 ma parte da posizione irregolare. Dal 72’ Masini 6 - Entra per dare più solidità alla squadra e per difendere il vantaggio. Disputa uno spezzone molto attento.

Colombo 7 - Secondo gol consecutivo al “Ferraris”. Questa volta non è un “gollonzo” ma una rete studiata a tavolino. Ottima scelta di tempo su assist di Vitinha, controllo e tiro che termina alle spalle di Montipò. Dal 62’ Ekuban 6 - Importante che il giocatore ritrovi minutaggio dopo gli ultimi problemi fisici. Partita tutto sommato positiva la sua.

Daniele De Rossi 6,5 - Il Genoa torna a festeggiare davanti al pubblico di casa e lo fa con una partita a due facce. Prima in difficoltà poi una rimonta di cuore, di grinta ma anche di gioco. Come vuole il suo allenatore. Tre punti vitali per le zone basse della classifica.

HELLAS VERONA (a cura di Andrea Carlino)

Montipò 6,5 – Gestione attenta tra i pali, letture puntuali sulle uscite e buona reattività sul rasoterra di Ellertsson, sui gol incassati margini ridotti di intervento.​

Nunez 5,5 – Letture difensive non sempre puntuali, qualche ritardo nella chiusura sugli esterni del Genoa, intervento duro su Vitinha che costa il giallo e condiziona l’aggressività.​

Nelsson 5,5 – Duelli fisici gestiti con discreto ordine ma sofferenza crescente nella ripresa, fatica nel controllo dell’area sul forcing avversario e concede metri tra le linee.​

Valentini 6 – Coperture centrali generalmente ordinate, qualche sbavatura sulla gestione della profondità, nel finale firma il cross per Giovane che sfiora il pari.​

Belghali 6,5 – Prestazione di forte impatto sulla fascia, concretizza il contropiede del vantaggio con freddezza e crea costanti situazioni di uno contro uno che tengono bassa la difesa ligure.​ Dall’81’ Oyegoke 6 – Ingresso con buona concentrazione, garantisce copertura sulla corsia destra e accompagna l’ultima spinta senza trovare il cross decisivo.​

Niasse 5,5 – Fase di non possesso dispendiosa ma poco lucida, qualche recupero palla alternato a passaggi imprecisi, fatica nel contenere il palleggio interno del Genoa.​ Dall’81’ Al-Musrati 6 – Spezzone gestito con ordine tattico, protegge il fronte difensivo e prova a dare linee di passaggio pulite nelle transizioni finali.​

Gagliardini 5,5 – Lavoro di schermo centrale discontinuo, qualche buon raddoppio ma tempi di uscita non sempre corretti, giallo che pesa nella gestione dei contrasti.​

Bernede 5,5 – Rotazioni di centrocampo eseguite con disciplina ma limitata incisività, partecipazione modesta alla rifinitura, sofferenza nella gestione degli inserimenti avversari.​ Dal 67’ Sarr 5,5 – Impatto non risolutivo nella zona nevralgica, intensità discreta ma contributo ridotto in costruzione, non riesce a cambiare ritmo alla manovra ospite.​

Bradaric 6 – Avvio di gara positivo con il primo tiro nello specchio e buone letture difensive sulla corsia, l’infortunio muscolare interrompe una prova in crescita.​ Dal 32’ Frese 6,5 – Subentro con personalità, spinta costante a sinistra e cross rasoterra per Orban che genera una delle occasioni più nitide del secondo tempo.​

Giovane 6 – Movimento continuo tra le linee e supporto alla prima pressione, sui piazzati si propone con decisione e nel finale va vicino al gol di testa da distanza ravvicinata.​

Mosquera 6,5 – Riferimento offensivo efficace nelle transizioni, crea il presupposto del vantaggio con il cross per Belghali e tiene in costante apprensione la difesa rossoblù.​ Dal 67’ Orban 6 – Attaccante che si rende subito pericoloso, conclusione a colpo sicuro respinta da Leali, presenza fisica che impegna i centrali ma manca la zampata.​

Paolo Zanetti 5,5 – Struttura iniziale ben preparata sulle ripartenze e coraggio nella pressione alta, nella ripresa i correttivi non arginano l’onda lunga del Genoa e la gestione dei cambi anticipati non basta a evitare l’ennesima sconfitta. Veneti sempre più ultimi. Che sia giunta l'ora di un cambio in panchina?