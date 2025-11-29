Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali non basta

Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali non bastaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 17:04Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Risultato finale: Genoa-Hellas Verona 2-1

GENOA
Leali 6,5 - Sempre tempestivo nelle uscite dentro l’area di rigore, sia quelle alte che quelle basse. Nulla può sulla rete di Belghali che sblocca il match del “Ferraris” ma compie un intervento strepitoso nella ripresa su Orban.

Marcandalli 6 - La fisicità di Mosquera lo mette in difficoltà e si vede in alcune azioni in cui è sempre in ritardo. Prova ad impostare la manovra offensiva dalle retrovie cercando l’appoggio per i centrocampisti. Più intraprendente nella ripresa.

Ostigard 5,5 - Si immola su Belghali salvando la sua porta da gol certo e festeggiando di fatto come una rete. Dieci minuti più tardi però la combina grossa facendosi rubare il pallone in area da Mosquera nell’azione che porta al vantaggio del Verona. Nel secondo tempo pericoloso in area quando colpisce un palo.

Vasquez 6 - Dalla sua parte Giovane è un cliente molto scomodo e spesso in velocità l’attaccante dell’Hellas trova l’area di rigore ma una volta prese le misure crea poco. Prova a sovrapporsi a Martin a sinistra ma i suoi cross non generano pericoli.

Ellertsson 6 - Schierato dal primo minuto a tutta fascia sulla destra e subito buca l’intervento perdendo Bradaric che impegna Leali. Sempre in difficoltà dalla sua parte con la spinta di Bradaric ma nel secondo tempo sale di intensità servendo l’assist per il 2-1 di Throsby. Dall’85’ Carboni s.v.

Frendrup 6,5 - Corre tanto e rincorre gli uomini del Verona cercando anche con esperienza di recuperare il pallone. Il suo ruolo lo ricopre con intelligenza e senza risparmiarsi mai.

Malinovskyi 6 - Fa girare il pallone troppo in orizzontale cercando di scardinare una difesa gialloblù schierata con cinque elementi senza però andare a cercare l’imbucata per i compagni di squadra in attacco. Più nel vivo del match nella ripresa. Dall’85’ Sabelli s.v.

Thorsby 7 - Troppo irruente negli interventi come quello che gli costa il cartellino giallo nel primo tempo. Nel secondo tempo prende confidenza con il gol prima mettendo di poco alto e poi superando Montipò su traversone dalla destra di Ellertsson.

Martin 6,5 - Nella fase di non possesso fatica a contenere Belghali che scende con insistenza dalla sua parte specie in avvio, ma nella fase di spinta è sempre molto pericoloso con i suoi cross.

Vitinha 6,5 - Confermato al centro dell’attacco, cerca molto lo scambio con Colombo. E da un suo lancio millimetrico che il suo compagno di reparto controlla e supera Montipò per il pareggio del Genoa. Segna il gol del 2-1 ma parte da posizione irregolare. Dal 72’ Masini 6 - Entra per dare più solidità alla squadra e per difendere il vantaggio. Disputa uno spezzone molto attento.

Colombo 7 - Secondo gol consecutivo al “Ferraris”. Questa volta non è un “gollonzo” ma una rete studiata a tavolino. Ottima scelta di tempo su assist di Vitinha, controllo e tiro che termina alle spalle di Montipò. Dal 62’ Ekuban 6 - Importante che il giocatore ritrovi minutaggio dopo gli ultimi problemi fisici. Partita tutto sommato positiva la sua.

Daniele De Rossi 6,5 - Il Genoa torna a festeggiare davanti al pubblico di casa e lo fa con una partita a due facce. Prima in difficoltà poi una rimonta di cuore, di grinta ma anche di gioco. Come vuole il suo allenatore. Tre punti vitali per le zone basse della classifica.

HELLAS VERONA (a cura di Andrea Carlino)
Montipò 6,5 – Gestione attenta tra i pali, letture puntuali sulle uscite e buona reattività sul rasoterra di Ellertsson, sui gol incassati margini ridotti di intervento.​

Nunez 5,5 – Letture difensive non sempre puntuali, qualche ritardo nella chiusura sugli esterni del Genoa, intervento duro su Vitinha che costa il giallo e condiziona l’aggressività.​

Nelsson 5,5 – Duelli fisici gestiti con discreto ordine ma sofferenza crescente nella ripresa, fatica nel controllo dell’area sul forcing avversario e concede metri tra le linee.​

Valentini 6 – Coperture centrali generalmente ordinate, qualche sbavatura sulla gestione della profondità, nel finale firma il cross per Giovane che sfiora il pari.​

Belghali 6,5 – Prestazione di forte impatto sulla fascia, concretizza il contropiede del vantaggio con freddezza e crea costanti situazioni di uno contro uno che tengono bassa la difesa ligure.​ Dall’81’ Oyegoke 6 – Ingresso con buona concentrazione, garantisce copertura sulla corsia destra e accompagna l’ultima spinta senza trovare il cross decisivo.​

Niasse 5,5 – Fase di non possesso dispendiosa ma poco lucida, qualche recupero palla alternato a passaggi imprecisi, fatica nel contenere il palleggio interno del Genoa.​ Dall’81’ Al-Musrati 6 – Spezzone gestito con ordine tattico, protegge il fronte difensivo e prova a dare linee di passaggio pulite nelle transizioni finali.​

Gagliardini 5,5 – Lavoro di schermo centrale discontinuo, qualche buon raddoppio ma tempi di uscita non sempre corretti, giallo che pesa nella gestione dei contrasti.​

Bernede 5,5 – Rotazioni di centrocampo eseguite con disciplina ma limitata incisività, partecipazione modesta alla rifinitura, sofferenza nella gestione degli inserimenti avversari.​ Dal 67’ Sarr 5,5 – Impatto non risolutivo nella zona nevralgica, intensità discreta ma contributo ridotto in costruzione, non riesce a cambiare ritmo alla manovra ospite.​

Bradaric 6 – Avvio di gara positivo con il primo tiro nello specchio e buone letture difensive sulla corsia, l’infortunio muscolare interrompe una prova in crescita.​ Dal 32’ Frese 6,5 – Subentro con personalità, spinta costante a sinistra e cross rasoterra per Orban che genera una delle occasioni più nitide del secondo tempo.​

Giovane 6 – Movimento continuo tra le linee e supporto alla prima pressione, sui piazzati si propone con decisione e nel finale va vicino al gol di testa da distanza ravvicinata.​

Mosquera 6,5 – Riferimento offensivo efficace nelle transizioni, crea il presupposto del vantaggio con il cross per Belghali e tiene in costante apprensione la difesa rossoblù.​ Dal 67’ Orban 6 – Attaccante che si rende subito pericoloso, conclusione a colpo sicuro respinta da Leali, presenza fisica che impegna i centrali ma manca la zampata.​

Paolo Zanetti 5,5 – Struttura iniziale ben preparata sulle ripartenze e coraggio nella pressione alta, nella ripresa i correttivi non arginano l’onda lunga del Genoa e la gestione dei cambi anticipati non basta a evitare l’ennesima sconfitta. Veneti sempre più ultimi. Che sia giunta l'ora di un cambio in panchina?

Articoli correlati
Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida del "Ferraris" contro il... Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida del "Ferraris" contro il Verona
Genoa-Hellas Verona 2-1: il tabellino della gara Genoa-Hellas Verona 2-1: il tabellino della gara
Hellas Verona, fra poco la conferenza stampa di Zanetti dopo la sfida contro il Genoa... Hellas Verona, fra poco la conferenza stampa di Zanetti dopo la sfida contro il Genoa
Altre notizie Serie A
Genoa, De Rossi: "Vittoria che pesa tantissimo ma nel primo tempo dobbiamo far meglio"... Live TMWGenoa, De Rossi: "Vittoria che pesa tantissimo ma nel primo tempo dobbiamo far meglio"
Cagliari, Luperto: "Puntiamo sul lavoro di squadra per limitare la qualità bianconera"... Cagliari, Luperto: "Puntiamo sul lavoro di squadra per limitare la qualità bianconera"
Juventus, Koopmeiners: "Spalletti? Fortissimo tatticamente, ci fa dare il massimo"... Juventus, Koopmeiners: "Spalletti? Fortissimo tatticamente, ci fa dare il massimo"
Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo show, Troilo e Corvi condannano il Parma Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo show, Troilo e Corvi condannano il Parma
Hellas Verona, fra poco la conferenza stampa di Zanetti dopo la sfida contro il Genoa... Live TMWHellas Verona, fra poco la conferenza stampa di Zanetti dopo la sfida contro il Genoa
Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali... Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali non basta
Udinese, a breve le parole di Runjaic dopo la gara col Parma Live TMWUdinese, a breve le parole di Runjaic dopo la gara col Parma
Serie A, la classifica aggiornata: sale l'Udinese, Genoa fuori dalla zona B. Verona... Serie A, la classifica aggiornata: sale l'Udinese, Genoa fuori dalla zona B. Verona ultimo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
4 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
5 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
Immagine top news n.1 Un Genoa da rimonta e il "Ferraris" torna ad esultare: Colombo e Thorsby ribaltano 2-1 l'Hellas
Immagine top news n.2 L'Udinese affossa il Parma al Tardini: altro sigillo di Zaniolo, crociati sconfitti per 0-2
Immagine top news n.3 Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati
Immagine top news n.4 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.5 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
Immagine top news n.6 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.7 Bologna-Lucumi, stallo sul rinnovo: sempre più scontato il suo addio a fine stagione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Luperto: "Puntiamo sul lavoro di squadra per limitare la qualità bianconera"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida del "Ferraris" contro il Verona
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Koopmeiners: "Spalletti? Fortissimo tatticamente, ci fa dare il massimo"
Immagine news Serie A n.4 Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo show, Troilo e Corvi condannano il Parma
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, fra poco la conferenza stampa di Zanetti dopo la sfida contro il Genoa
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali non basta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana-Frosinone 0-1, le pagelle: Koutsoupias ci mette lo zampino, Portanova sgobbone
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Bari 5-0, le pagelle: Yepes MVP, Pellegri determinante. Vicari tradisce i suoi
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Mantova 3-0: le pagelle. Adorante è adorabile; Radaelli è da horror
Immagine news Serie B n.4 Serie B, inizio da incubo per Vivarini al Bari: l'Empoli vince 5-0. Ok Venezia e Frosinone
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Virtus Entella, formazioni ufficiali: torna Petriccione dal primo minuto
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Catania vince di misura, bene Casertana e Arzignano
Immagine news Serie C n.2 L'ex Rimini Garetto: "Vicino ai tifosi che hanno assistito a uno scempio del genere"
Immagine news Serie C n.3 Dopo la breve parentesi al Rimini, per Falasco si riapre la pista Ternana
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, continua il casting per la panchina: piace anche l'ex Rimini D'Alesio
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Contiero: "Buscé è un punto di riferimento. Ci aiuta a dare il massimo"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, nuovo scossone relativo allo Stadio-Clinica: la famiglia Rizzo pronta al disimpegno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…