Pisa-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro mattatore, Touré da top club
Risultato finale Pisa-Inter: 0-2
PISA
Scuffet 6,5 - Quasi del tutto inoperoso, riesce bene a guidare i suoi.
Albiol 5,5 - Un po' macchinoso quando deve gestire il pallone suo malgrado. Gioca di posizione.
Dall'80' Lorran sv -
Caracciolo 6 - Sempre abile a rilanciare l'azione di prima e a coprire.
Canestrelli 6 - Copre benissimo su Luis Henrique.
Touré 7 - Fa il papà sulla fascia, portandosi tutto e tutti come la domenica mattina quando è l'ora di scendere da casa. Giocatore d'alto stampo.
Marin 6 - Bene nella gestione dei tempi e degli appoggi.
Aebischer 5,5 - Un po' in ombra nel ruolo di mezzala e ancor di più su quello di regista.
Piccinini 6 - Ci mette tanta buona volontà e va anche vicino al gol.
Dal 71' Tramoni 6 - Si rende pericoloso subito appena entrato con un gran cross per Nzola.
Angori 6,5 - Buono nel mettere diversi palloni tagliati in area.
Dal 72' Leris 5,5 - Non riesce a disimpegnarsi per mettersi a disposizione dei compagni.
Meister 6,5 - Gli manca solo la precisione, ma è in prima linea a duellare con gli avversari.
Dal 90' Moreo sv -
Nzola 5,5 - Meritava un 6,5 fino all'errore clamoroso pre-gol dell'Inter. Riuscisse ad essere preciso negli ultimi metri sarebbe un calciatore da alta classifica.
Dal 90' Buffon sv -
Alberto Gilardino 6,5 - Fa il possibile con gli undici titolari, ha tanti infortunati ma i suoi non sbagliano l'approccio contro una squadra molto più forte della sua.
INTER
Sommer 6 - Dà il suo contributo soprattutto nello smistare il pallone.
Akanji 5,5 - Graziato più volte dall'arbitro, certe volte si perde Meister e Nzola.
Acerbi 5,5 - Sanguinoso l'errore che non costa l'1-0 solo perché Nzola non è preciso, si fa saltare con facilità.
Dal 67' Bisseck 6 - Gestisce decisamente meglio il duello con Nzola.
Bastoni 6 - Regge come può su Touré ma è abile nel gestire il pallone.
Luis Henrique 4,5 - Evanescente e quasi indisponente a tratti. Arriva un punto in cui i compagni sembrano quasi non voler passargli il pallone e infatti Chivu lo cambia.
Dal 68' Diouf 6,5 - Entra bene in un ruolo non suo e fa vedere molte belle cose.
Barella 7 - Decisivo con diversi palloni pericolosi direzionati verso Lautaro.
Calhanoglu 6 - Senza infamia e senza lode, fa il suo compitino senza strafare.
Sucic 6 - Ottimo nella gestione delle transizioni, esce all'intervallo perché Chivu cerca più palleggio.
Dal 45' Zielinski 6 - Dà più ordine e tempi alla manovra di gioco.
Dimarco 5 - Non la sua miglior partita, ma con un Touré in formato super era tosta quest'oggi.
Thuram 5,5 - Un po' abbottonato, non riesce a sviluppare il suo calcio causa condizione non eccellente.
Dal 67' Pio Esposito 7 - Un assist e tanti avversari portati via per favorire gli inserimenti che porteranno ai gol.
Martinez 7,5 - Dopo un primo tempo così così sale in cattedra risolvendo una partita che poteva mettersi male per i suoi.
Dall'88' Carlos Augusto sv -
Cristian Chivu 7 - Gestisce bene i cambi vincendola con furbizia.