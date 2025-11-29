Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo show, Troilo e Corvi condannano il Parma

Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo show, Troilo e Corvi condannano il Parma
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:15
Tommaso Rocca

Risultato finale: Parma-Udinese 0-2

PARMA
Corvi 4,5 - Il grave errore sul primo gol indirizza la partita, permettendo all’Udinese di difendere e ripartire. E’ bravo con qualche altro intervento nella ripresa, ma non bastano a cancellare l’uscita sbagliata che spalanca la porta a Zaniolo.

Delprato 6 - Poco chiamato in causa prima dell'espulsione. La sua prova attenta in fase difensiva non basta per colmare le lacune di un reparto disattento, che ha consegnato la vittoria ai friulani. Poco propositivo in avanti.

Troilo 4,5 - Un’ora di gioco impeccabile, poi il black out totale che consegna la partita all’Udinese. Pochi minuti prima dell’episodio del rigore, era già stato beffato da un movimento di Davis. Ci casca di nuovo e questa volta stende l’attaccante in area: calcio di rigore e rosso, chiude la partita.

Valenti 5,5 - Dopo una serie di prestazioni positive, oggi è poco preciso e non porta a casa la sufficienza. Bravo nel corpo a corpo, ma è in ritardo su alcune letture e sbaglia troppo in impostazione.

Britschgi 6 - Uno dei pochi a salvarsi. Concede poco sulla sua corsia, arginando Zemura, e si fa vedere in avanti con un paio di iniziative personali e qualche cross.

Bernabé 5,5 - Poco ispirato, soffre la fisicità del centrocampo friulano. Un paio di letture intelligenti, ma in fase di possesso, dove dovrebbe fare la differenza, è completamente assente. Dal 79’ Benedyczak sv.

Keita 5 - Continua il suo momento no. Si prende gli applausi del Tardini quando riesce a dribblare l’uomo e arrivare al tiro, per il resto la sua partita è ancora insufficiente. Troppi palloni sanguinosi persi in mezzo al campo, non si possono commettere certi errori in quella posizione. Dal 46’ Estevez 6 - Si fa vedere in avanti con un paio di inserimenti e qualche conclusione, ma non trova fortuna.

Sorensen 5,5 - Nelle ultime uscite aveva dominato in mezzo al campo, oggi però contro la struttura della mediana avversaria fa fatica. Poco nel vivo del gioco, assente. Dal 57’ Hernani 6 - Non era una partita facile e il rosso senza dubbio l'ha complicata, il brasiliano prova ad unire i reparti ma ormai il Parma non risponde più.

Valeri 5 - E' ancora ben lontano dalla condizione ideale. Sbaglia troppi cross, e non è da lui, e pur arrivando spesso sul fondo oggi pasticcia e non incide. Dall’81’ Lovik sv.

Cutrone 5 - Altra prova impalpabile dell'attaccante ex Como, che prova a dialogare con i compagni e attaccare gli spazi, ma non trova mai la conclusione pulita. All'attacco del Parma serve più dinamismo di quello che sta offrendo al momento. Dal 46’ Ondrejka 5,5 - Torna in campo dopo una lunga assenza, ha subito la palla per pareggiarla ma calcia troppo debolmente. Dai suoi guizzi però è chiaro che può far la differenza.

Pellegrino 5,5 - Uno dei pochi a provarci, si accende con qualche giocata individuale ma finisce per scomparire nella lotta con la difesa bianconera. Duello maschio, fatto di trattenute e colpi, che vincono i difensori friulani.

Carlos Cuesta 5 - Il Parma non riesce a dare continuità alla vittoria di Verona. A preoccupare non sono i soliti errori individuali, che costano la partita, ma anche la solita difficoltà nel costruire trame di gioco. Il recupero di Ondrejka e Oristanio potrebbero aiutare, ma deve assolutamente correre ai ripari.

UDINESE
Okoye 6 - Al Tardini è spettatore della grande prova dei suoi. Chiamato in causa raramente, è sicuro in ogni intervento.

Bertola 6 - Il Parma non lo mette praticamente mai in difficoltà. Prova di grande autorità, si conferma il titolare in quella zona di campo

Kabasele 6,5 - Il duello con Pellegrino è maschio, ma ne esce vincitore, usando malizia e astuzia. Struttura ma anche esperienza, che gli permettono di limitare l'argentino.

Solet 6,5 - Dai suoi piedi nasce l'azione che porta al rigore di Davis. Molto attento per tutti i novanta minuti, non sbaglia praticamente nulla e nel primo tempo si fa vedere anche con un colpo di testa che Corvi smanaccia.

Zanoli 6,5 - Corsa e qualità sulla corsia di destra, dopo le parole di Runjaic si rimette in riga. La panchina gli ha fatto bene, ma le sue prestazioni confermano che è lui il titolare su quella fascia. Dall’83’ Ehizibue sv.

Piotrowski 6 - La sua struttura crea problemi al centrocampo del Parma. Gioca in modo semplice, ma è efficace. Ci prova anche di testa, con un colpo di testa che però termina alto. Dal 90’ Zarraga sv.

Karlstrom 6 - Prezioso come al solito, unisce i reparti e corre per due. Non ruba l'occhio, ma è la chiave tattica di Runjaic.

Atta 6,5 - Qualità e dinamismo, è il vero valore aggiunto del centrocampo bianconero. Si distingue con inserimenti preziosi ma anche diversi ripiegamenti e tanta legna in mezzo al campo. Dal 68' Ekkkelenkamp 6 - Entra per gestire, si mette a dettare i tempi e contenere.

Zemura 6,5 - Torna titolare dopo tempo e si conferma una risorsa di valore su quella fascia. In fase difensiva è particolarmente attento, quando attacca preoccupa la difesa dei ducali.

Zaniolo 7,5 - Altra prestazione maiuscola dell'attaccante friulano. Pronti via è caparbio e cinico, approfitta dell'uscita di Corvi e porta avanti gli ospiti. La sua prestazione è concreta nell'arco di tutti i novanta minuti, fatta di duelli e giocate di qualità. Nella ripresa è un suo velo a spalancare la porta a Buksa, che spreca. Dall’83’ Bravo sv.

Davis 7 - Risolve la partita, con una giocata da grande attaccante. Si beve Troilo in un fazzoletto, come aveva già fatto pochi minuti prima senza concretizzare. Questa volta l'argentino deve commettere fallo in area, rosso e rigore che l'attaccante friulano non sbaglia. Chiude la partita e a lavoro completato esce dal campo. Dal 68' Buksa 5,5 - Ha la palla per chiudere il match, ma spara addosso a Corvi.

Kosta Runjaic 6,5 - Grande prova di maturità e di autorità dell'Udinese, che con la vittoria al Tardini si conferma come squadra da metà classifica. I friulani giocano sugli errori del Parma e la strategia paga, visto che al contrario i suoi ragazzi non commettono errori. Dopo un avvio con tanto pressing, ha la lucidità di far abbassare i ritmi e la sua squadra è reattiva e risponde nel migliore dei modi, portando a casa tre punti meritati.

