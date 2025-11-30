Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce-Torino 2-1, le pagelle: Falcone mette i guantoni sui 3 punti, Asllani da incubo

Lecce-Torino 2-1, le pagelle: Falcone mette i guantoni sui 3 punti, Asllani da incubo
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:36Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Lecce-Torino 2-1

LECCE
Falcone 7,5 - Il numero uno giallorosso mette i suoi guantoni sulla vittoria di oggi, di fatto con due soli intervento ma con una pesantezza notevole. Il primo ad un soffio dall'intervallo su Zapata, mentre il secondo nel finale neutralizzando un rigore di Asllani.

Veiga 6 - Dalla sua parte pensa più alla fase di contenimento, contenendo nel complesso bene Nkounkou e anche Vlasic quando si propone da quella parte.

Tiago Gabriel 6 - Prova ordinata e attenta sul piano difensivo. Davvero poche le situazioni in cui risulta rivedibile a protezione della sua porta.

Gaspar 6,5 - Letteralmente un muro davanti a Falcone. Non sarà il più elegante dei centrali, ma quando arriva un pallone minaccioso in area si fa trovare pronto praticamente sempre.

Gallo 6 - Qualche sgroppata in più rispetto a Veiga, ma anche tanto lavoro difensivo contro un Pedersen che più di altri cerca di scuotere il Toro nella fase di maggiore difficoltà.

Coulibaly 7 - Un gigante in mezzo al campo, dove difficilmente perde un duello. Si fa vedere anche in avanti, come quando di testa spedisce il pallone in porta sugli sviluppi di un angolo.

Ramadani 6,5 - Forma con Coulibaly un tandem perfetto in mezzo al campo, che lascia passare poco o nulla. Rispetto al compagno, dà anche più geometrie quando il Lecce cerca di impostare.

Pierotti 5,5 - Il meno impattante del trio alle spalle di Stulic. Un paio di spunti nelle prime battute di gioco, ma poi poco altro da segnalare. Del 65' Morente 5 - Rischia di rovinare una partita che sembrava già vinta, con un ingenuo fallo da rigore su Coco. Per sua fortuna, Falcone vince il duello con Asllani.

Berisha 7 - La mente della manovra leccese, che regala cioccolatini ai compagni. Parte dai suoi piedi l'uno-due micidiale del primo tempo, prima battendo il corner trasformato in gol da Coulibaly e poi servendo a Banda la palla del 2-0. Dall'83' Kaba sv.

Banda 6,5 - La sua prova è ricca di alti e bassi: alla prima occasione, spedisce in porta il pallone del 2-0 su perfetto assist di Berisha. Da un suo pallone perso, però, parte anche l'azione che rimette in partita il Toro. Dal 65' Sottil 6 - Buon impatto per l'ex Fiorentina, determinante con qualche ripartenza utile soprattutto a tenere la palla lontana dall'area leccese.

Stulic 5,5 - Il centravanti serbo risulta l'elemento più in ombra nell'undici leccese. Quando viene servito in area, trova sempre le puntuali chiusure dei difensori granata. Dal 92' Ndaba sv.

Eusebio Di Francesco 7 - Il suo Lecce sa sfruttare le occasioni e anche soffrire. Partita interpretata nel complesso meglio rispetto agli avversari, chiusa quindi giustamente con 3 punti.

TORINO
Israel 6 - Può fare ben poco sulle due fiammate ravvicinate del Lecce, che portano le firme di Coulibaly e Banda. Non impegnato in molte altre circostanze.

Tameze 5 - Gioca ancora una volta da braccetto, deludendo rispetto ad altre uscite. Ha delle responsabilità sul vantaggio salentino, perdendo nettamente il duello aereo con Coulibaly che poi segna. Dal 60' Ngonge 5,5 - Dovrebbe dare nuova verve all'attacco granata, ma fallisce nel suo intento.

Maripan 6 - In occasione dell'1-0, prova ad evitare il gol di Coulibaly ma senza successo. Per il resto, fa il suo dovere al centro della retroguardia.

Coco 6,5 - Il migliore del trio difensivo torinista. Frequenti i palloni che allontana dall'area evitando pericoli ad Israel. Conquista anche il rigore del possibile 2-2, che poi però non viene sfruttato da Asllani.

Pedersen 6 - Motorino instancabile sulla fascia destra, dove galoppa senza sosta chiudendo spesso le sue iniziative con dei cross non sempre sfruttati dai compagni. Meglio nel primo tempo. Dal 70' Lazaro 6 - Conferisce energie alla squadra granata in vista del finale.

Casadei 5,5 - Qualcosa in più con il passare dei minuti, per grinta in mezzo al campo e continuità nell'accompagnare le avanzate dei suoi. Partita comunque non eccezionale da parte sua.

Asllani 4,5 - L'ex Empoli e Inter è il protagonista in negativo del match. Dovrebbe dare qualità alle azioni del Torino, ma in questo compito risulta insufficiente. Inoltre, mette la ciliegina sulla sua giornata da dimenticare fallendo un rigore a pochi minuti dalla fine.

Gineitis 5 - Opaco a centrocampo, nel contenere la manovra del Lecce ma anche nel proporsi in avanti. Non a caso, la sua prova dura meno di un tempo. Dal 37' Zapata -6 Impatto da giocatore importante sul match. Oltre a sfiorare il gol sul finire del primo tempo, conferisce ben altro spessore rispetto a prima all'attacco del Toro.

Nkounkou 5,5 - Inizio da incubo, mettendo subito in difficoltà il suo portiere Israel. Qualche segnale poco prima dell'intervallo e anche ad inizio ripresa. Dal 70' Masina 6 - Gioca da terzino sinistro, non commettendo errori grossolani né si mette in mostra con giocate degne di nota.

Vlasic 6 - Schierato a supporto di Adams, svaria molto accendendosi più nel secondo che nel primo tempo. Suo l'assist per 2-1 di Adams. Dal 70' Aboukhlal 5,5 - Ha poco tempo a diposizione, ma non riesce a trovare lo spunto per regalare quantomeno il pari ai suoi.

Adams 6,5 - Lo scozzese battaglia come al solito negli ultimi metri, trovando ad inizio ripresa la rete che tiene in partita il Toro fino alla fine.

Marco Baroni 5,5 - Un'altra sconfitta dopo quella con il Como, a chiusura di una gara in cui il Toro mostra buoni segnali nel secondo tempo ma anche i soliti limiti caratteriali.

Leao bomber è un'idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
