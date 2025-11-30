Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: Kossounou eroe casuale. Kean e Dodo, c'è poco da sorridere

Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: Kossounou eroe casuale. Kean e Dodo, c'è poco da sorridereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:00Serie A
Giacomo Iacobellis

Le pagelle della Fiorentina (di Giacomo Iacobellis)

De Gea 6,5 - Nel primo tempo neutralizza in successione De Ketelaere, Zappacosta e ancora De Ketelaere. Sul gol viene sorpreso dalla traiettoria disegnata da Kossounou, che più che un tiro però sembrava proprio cercare un cross. È il migliore dei suoi anche nella ripresa, con due parate decisive prima su De Ketelaere e poi su De Roon.

Pongracic 5,5 - Nel primo tempo regge l'urto degli attaccanti avversari e non rinuncia ad avanzare palla al piede per creare superiorità numerica nella metà campo della Dea. Un passo indietro nella ripresa, quando De Ketelaere gli prende spesso il tempo facendolo pure ammonire.

Pablo Marì 5,5 - Fa a sportellate con Scamacca per oltre 70 minuti, senza riuscire a bloccare il gioco di sponda del centravanti nerazzurro, ma limitando comunque i danni (Dal 74' Comuzzo 6 - Entra quando la partita è ormai decisa e non commette particolari errori).

Ranieri 6 - È sempre molto alto nel primo tempo, quando proprio dai suoi cross la Fiorentina cerca le sue principali soluzioni offensive in area atalantina. Tra i più propositivi anche nella ripresa, oltre a garantire una buona solidità in difesa nonostante i clienti complicati da gestire.

Dodo 5 - Vanoli lo schiera a sorpresa tra i titolari, ma il brasiliano vuoi perché non è al meglio fisicamente vuoi perché sembra aver perso la fiducia dello scorso anno corre molto e sbaglia altrettanto. Sul gol del 2-0, per esempio, si dimentica in area di Lookman (Dal 63' Fortini 6 - Il giovane canterano viola oggi sta decisamente meglio del compagno che sostituisce, sia nella testa sia nelle gambe. E a Bergamo arriva un altro segnale).

Mandragora 5,5 - Nel pre-partita Ferrari parla di rinnovo ormai virtuale e il centrocampista risponde con una prestazione sicuramente di grande leadership. A livello qualitativo, tuttavia, si fa apprezzare più per le sue punizioni ben tagliate che per il contributo effettivo nelle due fasi.

Fagioli 5,5 - Più voglioso e continuo nella prestazione rispetto a tante altre occasioni. Il giropalla della Fiorentina, per 63 minuti, lo vede protagonista, anche se la luce non si accende (Dal 63' Gudmundsson 6 - L'islandese entra con grande grinta, dialogando bene con Kean e provando a scardinare la retroguardia della Dea anche con qualche sgroppata solitaria).

Sohm 5 - Mette come al solito la sua fisicità e i suoi muscoli al servizio della squadra, ma alla fine non combina granché. Per lunghi tratti dell'incontro non lo si sente neanche nominare (Dal 78' Ndour s.v.).

Parisi 5 - Da sinistra i pericoli arrivano soprattutto grazie a Ranieri e a macchiare la sua prova c'è il mancato intervento su De Ketelaere prima del servizio a Kossounou in occasione dell'1-0. Troppo morbido.

Piccoli 5 - C'è, ci prova, ma nel primo tempo ha due occasioni e le fallisce, mentre nella ripresa sparisce progressivamente facendosi vedere più per terra che in piedi.

Kean 5,5 - Il Moise che fece impazzire (e sostituire) Hien l'anno scorso sembra solo un suo lontano parente. Primo tempo da 5, qualcosa in più nella ripresa con maggiore presenza in attacco e un palo colpito di testa (Dal 78' Richardson s.v.).

Paolo Vanoli 5,5 - Il primo tempo della sua Fiorentina è attento e coraggioso, con una squadra ben messa in campo dinanzi al possesso palla dell'Atalanta e sempre pronta a ripartire. Stavolta ci si mette pure la sfortuna, perché l'1-0 è tutt'altro che premeditato. Nella ripresa i suoi subiscono il 2-0 per una disattenzione individuale e, seppur provando a reagire, colpiscono solamente un palo. Si può già parlare di involuzione?

Le pagelle dell'Atalanta (di Giuseppe Lenoci)
Carnesecchi 7 - Nel primo tempo salva tutto su Piccoli: si ripete poi sull'attaccante ex Cagliari poco prima dell'intervallo. Nel secondo tempo viene salvato dal palo sul colpo di testa di Kean, ma è l'arma in più dei bergamaschi.

Kossounou 7 - Il gol 'casuale', frutto di una traiettoria particolare, non deve comunque ingannare: la prestazione del difensore è certamente positiva. Con un pizzico di fortuna, si iscrive al tabellino dei marcatori.

Hien 6,5 - Non lascia respirare Piccoli, ingaggiando un duello corpo a corpo che lo vede spesso protagonista in positivo. Qualche difficoltà in più con Kean, su cui rimedia un giallo. Dall'86' Kolasinac sv

Djimsiti 6,5 - Attento sui movimenti di Kean e a seguire le incursioni dei centrocampisti avversari. Chiude nella zona centrale del campo.

Bellanova 6,5 - Inizia con il freno a mano tirato, poi cresce con il passare dei minuti e dai suoi cross nascono diverse occasioni per i suoi.

Ederson 6,5 - Se dopo appena mezz'ora di gara, i km percorsi sono 5, vuol dire che il centrocampista si è ritrovato. Lavora a tutto campo sia in fase difensiva, sia negli ultimi metri. Dal 67' Pasalic 6 - Mezz'ora ordinata in campo per il croato, senza troppi spunti degni di nota.

De Roon 6 - Difensore aggiunto per i suoi, non perde mai il contatto con gli avversari e ne prende le misure.

Zappacosta 6,5 - Si intravede l'esterno che ha fatto molto bene lo scorso anno, forse grazie al lavoro del nuovo tecnico. Dal 67' Zalewski 6 - Torna in campo l'esterno e cerca di inventare con una conclusione di esterno.

De Ketelaere 7 - Nel primo tempo, raccoglie la luce della gara e la mette in campo con giocate sicuramente importanti. Suo l'assist per il gol di Kossounou e diverse le iniziative del belga.

Lookman 7,5 - Ha voglia di dimostrare le sue qualità e le mette in mostra cercando di iscriversi al tabellino dei marcatori. Ci riesce nella ripresa, con un riflesso da attaccante puro. Dal 78' Sulemana 6 - Ingressi comunque con tanta voglia per il trequartista, che regala due sgasate e giocate di qualità.

Scamacca 6,5 - Tanto lavoro sporco per l'attaccante, ritrovato anche fisicamente e in pieno controllo dell'area di rigore. Dal 78' Krstovic 6 - Sfiora il gol con una girata e prende comunque confidenza con gli schemi di Palladino.

Raffaele Palladino 7,5 - Come sempre, le incursioni degli esterni e la mobilità degli esterni garantiscono superiorità alla squadra di Gaspe... ah no, è il lavoro, in pochi giorni, dell'ex di turno, entrato con idee chiare nel mondo bergamasco. Ottimo l'approccio al match, nel primo tempo la sblocca causalmente ma, sommando le occasioni, con merito.

