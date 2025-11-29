Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: musica maestro Yildiz. Esposito freddo, Kostic una rovina

Finale: Juventus-Cagliari 2-1

JUVENTUS (a cura di Yvonne Alessandro)

Perin 6 - Completamente spiazzato dalla conclusione di Esposito, guadagna punti per la respinta su Idrissi. E infonde sicurezza alla squadra nel secondo tempo.

Kalulu 6,5 - Se la scivolata su Esposito non nega il gol in apertura, poi si inventa un assist con i giri contati per la doppietta di Yildiz. E a lungo andare giganteggia là dietro.

Kelly 6,5 - Bravo a rimanere appiccicato a Idrissi, lo costringe a calciare addosso a Perin. Disordinato e richiamato da Spalletti alle volte, la chiusura su Zappa denota un tasso d’attenzione necessario sempre. E chi ha visto Borrelli?

Koopmeiners 6 - La posizione da braccetto divide i critici, intanto in scivolata ha deviato un tiro velenoso di Palestra. Sfiora il gol su destro piazzato, nel complesso prestazione positiva.

McKennie 6,5 - Il colpo di tacco per Kalulu è la chiave di volta per il 2-1 di Yildiz. Particolarmente ispirato a destra con un paio di spunti, la sostanza che dà alla Juve è quel tocco in più che serve. Non si risparmia mai, in avanti e indietro.

Locatelli 6 - L’unica macchia il ritardo su Sebastiano Esposito in scivolata, poi sbarra la strada ad ogni tentativo del Cagliari. Cresce con Miretti in campo.

Khephren Thuram 6,5 - Di sfondamento e con grinta allo stato puro trascina Yildiz e la Juventus al gol del pari. Un contrasto vinto fotografia perfetta della reazione avuta. Nel complesso però, una partita totale, anche Dal 69’ Miretti 6,5 - Geometrie e inserimenti, alleggerisce i compiti di Locatelli. E asfissia gli avversari in pressing.

Kostic 4,5 - Mangiato vivo da Palestra a sinistra, l’azione dalla quale nasce la rete di Sebastiano Esposito la prova lampante. Limitante e limitato, Spalletti lo tira fuori alla prima occasione. Dal 46’ Cambiaso 6,5 - Balsamo che districa i nodi a sinistra. Forse troppo altruista con l’assist tentato per David in piena area, un peccato l’assist sciupato da Conceicao. Ma che personalità.

Conceicao 5,5 - Troppo a correnti alternate, getta al vento almeno due chance nitide per segnare. Il tasso tecnico per saltare l’uomo ce l’ha, ed è elevato, ma serve più concretezza lungo le azioni. Incompiuto. Dall’85’ Cabal s.v.

Yildiz 8 - Trasparente per oltre metà primo tempo, impiega 19 minuti per ribaltare ogni cosa. Il gol per riaprire la gara con astuzia e freddezza, la doppietta trasuda tutta la qualità e la classe di Yildiez. Una sinfonia unica: musica, maestro. Dall’85 Openda 5,5 - Pochi minuti bastano per un voto negativo, perché certi errori commessi stonano con le intenzioni della squadra.

Vlahovic 6 - Ingabbiato a turno da Deiola e Luperto, riesce anche a liberarsi dalla loro morsa e smistare bene il pallone per i compagni. Un grave infortunio lo mette fuori causa dopo mezz'ora. Dal 31’ David 5 - Una sola palla illuminante per Conceicao non può bastare per coprire il vuoto di DV9. E certe scelte prive di logica fanno imbestialire Spalletti. Male, ancora.

Luciano Spalletti 7 - Con questo successo sul Cagliari sono 2 vittorie e 2 pareggi in campionato da quando siede sulla panchina della Juve. E la seconda vittoria di fila. Sprazzi di fiducia e qualità in mezzo al campo, ma merito a lui di tirare fuori Kostic e togliere problemi alla squadra in un momento delicato. Tre punti pesanti dopo aver rivoltato come un calzino la ciurma di Pisacane, portandosi a -1 da Inter & co.

CAGLIARI (a cura di Giuseppe Lenoci)

Caprile 6 - Non può nulla sui due gol subiti, sicuro nelle uscite e nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

Zappa 5,5 - Fatica nel primo tempo, mentre nel secondo alza il baricentro in campo e si vede anche in zona offensiva.

Deiola 5,5 - Schierato centrale, alza il muro nella marcatura a uomo su Vlahovic. Dopo il gol del vantaggio, però, subisce l'inerzia della reazione nervosa bianconera.

Luperto 5,5 - Limita come può le sovrapposizioni nella corsia che presiede.

Palestra 6,5 - Il migliore in casa sarda. Le sue sgroppate fanno ammattire Kostic ed è protagonista del cross per il gol di Esposito. Cala, per stanchezza, nella ripresa.

Adopo 5 - Gara insufficiente per il centrocampista, protagonista di diversi errori sia in fase di impostazione, sia in copertura. Dall'80' Kilicsoy sv

Liteta 5,5 - Non facile sicuramente la partita del giovane mediano, in difficoltà nel rincorrere i marcatori. Dal 54' Prati 5,5 - Prova a gestire al meglio il possesso palla ma non trova quasi mai le geometrie giuste.

Folorunsho 5,5 - Prova ad inventare, nelle poche azioni in cui è coinvolto, ma la giornata non è delle più fortunate. Dall'80' Gaetano sv

Obert 5,5 - Fatica, e non poco, a contenere le sortite avversarie sulla fascia. Rimedia un giallo evitabile nella prima frazione e non riesce ad esprimersi al meglio. Dal 54' Idrissi 6 - Ha l'occasione, forse la migliore, per rimettere in equilibrio l'incontro. Buono il suo apporto.

Esposito 6,5 - Sblocca il match con l'illusorio gol del vantaggio: zampata che esalta il suo bagaglio tecnico. Per il resto, partita complicata da gestire vista anche la mobilità della difesa avversaria. Dal 70' Felici 6 - Ingresso in campo con frenesia, prende anche un giallo. Una sua sgroppata esalta la corsa in marcatura di Kalulu.

Borrelli 5,5 - Partita molto complicato per l'attaccante, costantemente raddoppiato e mai servito sui piedi dai compagni. Sparisce completamente nella ripresa.

Fabio Pisacane 6 - Schiera i suoi con un 5-3-2, con la linea a quattro successiva in fase di non possesso per evitare di subire sovrapposizioni. La sblocca al primo vero tentativo, poi subisce l'ondata di Yildiz. Non sfigura però al cospetto di una squadra obbligata a trovare i tre punti.