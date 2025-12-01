Bologna-Cremonese 1-3, le pagelle: Vardy show, bene Audero, male Casale

Risultato finale: Bologna-Cremonese 1-3

BOLOGNA

Ravaglia 5 - Sul gol di Payero l'uscita risulta timida e poco decisa, lasciando campo libero al centrocampista che lo batte con un preciso piattone destro. Sul raddoppio l'incertezza nel dialogare con Heggem facilita il compito a Vardy, che deposita in rete a porta sguarnita. Scarsa comunicazione con i difensori in una serata da dimenticare.

Zortea 5,5 - Compie un recupero provvidenziale su Vardy lanciato dopo l'errore di Casale, dimostrando tempismo nell'intervento difensivo. Attento nella fase di copertura sulla fascia destra, ma fatica a proporsi con continuità in proiezione offensiva, limitando l'apporto alla manovra rossoblù. dall'79' Holm s.v.

Casale 4,5 - Sul vantaggio della Cremonese si fa sovrastare in elevazione da Payero, perdendo il duello aereo in maniera netta. Sbaglia clamorosamente un retropassaggio che spalanca la porta a Vardy, salvato solo dall'intervento di Zortea. Sbaglia completamente il controllo di testa su un lancio lungo, favorendo il raddoppio con una leggerezza imperdonabile. dal 46' Heggem 5 - Sul secondo gol l'intesa con Ravaglia risulta confusa, con entrambi che esitano lasciando a Vardy un comodo tap-in a porta vuota. Qualche chiusura ordinaria non cancella l'errore sul gol subito a inizio ripresa.

Lucumì 5,5 - Legge con intelligenza tattica le intenzioni di Payero intercettando un pericoloso passaggio in verticale. Si inserisce nel finale al limite dell'area su un traversone respinto, calciando con il sinistro ma trovando la deviazione di Castro. Prestazione attenta ma non sufficiente per arginare gli attacchi ospiti che sfondano ripetutamente il centro della difesa.

Miranda 5,5 - Confeziona cross mancini dalla sinistra che Audero blocca senza patemi, avanzando sulla fascia per mettere palloni al centro poco incisivi. La spinta offensiva risulta costante ma inefficace, con troppi traversoni senza creare reali pericoli alla retroguardia grigiorossa. Sul piano difensivo mostra incertezze nelle chiusure.

Pobega 5 - Calcia con potenza dal limite trovando il coraggioso intervento di Bianchetti che respinge. Colpisce di testa su cross di Miranda senza centrare la porta, sprecando una buona occasione per riaprire il match. Prestazione opaca con scarso filtro in fase di non possesso e poca lucidità nelle scelte offensive.

Moro 5 - Prestazione anonima del centrocampista che fatica a trovare posizione e ritmo in mezzo al campo, subendo costantemente la fisicità e l'intensità degli avversari. Scarso apporto sia in interdizione che in costruzione, con troppi palloni persi in zone pericolose che alimentano le ripartenze avversarie.

Orsolini 6 - Colpisce il palo lungo con un gran sinistro a giro da posizione defilata sulla destra, sfiorando il vantaggio. Trasforma con freddezza il rigore concesso per fallo di mano di Bianchetti, accorciando proprio allo scadere del primo tempo. Si coordina calciando in semi-rovesciata trovando l'opposizione difensiva. L'unico a provarci con continuità e personalità. dal 79' Bernardeschi s.v.

Odgaard 5,5 - Serve con precisione Castro che subisce il fallo di mano che vale il rigore del momentaneo 2-1. Si ritrova il pallone al limite dell'area piccola ma calcia schiacciando troppo, facilitando l'allontanamento. Qualche buona giocata in rifinitura non compensa una prestazione sottotono nei movimenti tra le linee. dal 75' Dallinga 5,5 - Riceve lanci in profondità sulla destra e calcia con potenza trovando deviazioni pericolose. Cerca di dare peso e profondità all'attacco ma senza trovare spunti decisivi nei minuti finali a disposizione.

Dominguez 5 - Prende palla sulla sinistra, punta l'avversario e calcia con decisione verso il secondo palo dove Audero respinge con prontezza. Perde malamente un pallone importante nella trequarti avversaria vanificando una potenziale occasione offensiva. Troppi errori tecnici e scarsa incisività negli uno contro uno sulla fascia. dal 46' Cambiaghi 5,5 - Si isola sulla fascia sinistra saltando Barbieri in uno contro uno, crossando sul primo palo dove Odgaard colpisce ma in posizione irregolare. Buona vivacità nei tentativi di saltare l'uomo ma poca precisione nelle conclusioni.

Castro 5,5 - Scatta sul filo del fuorigioco raccogliendo il cross di Miranda e prova un colpo in allungo dal limite dell'area piccola con tiro debole parato facilmente. Si gira con il pallone in spazio ristrettissimo e calcia di sinistro con decisione, ma il tiro sorvola di poco la traversa. Tanto movimento e sacrificio ma poca concretezza sotto porta.

Vincenzo Italiano 4,5 - La squadra subisce due gol in cinque minuti per gravissimi errori individuali dei centrali difensivi, dimostrando fragilità preoccupante nella gestione dei palloni aerei e dei lanci lunghi. I cambi dell'intervallo con Heggem e Cambiaghi non sortiscono effetto, con la difesa che subisce il terzo gol dopo pochi minuti dalla ripresa. Il Bologna appare confuso tatticamente e privo di alternative valide per scardinare il muro eretto dalla Cremonese. Una sconfitta che rovina il buon periodo di forma e allontana i felsinei delle zone altissime della classifica.

CREMONESE

Audero 7 - Si allunga con prontezza su un insidioso sinistro di Dominguez diretto al secondo palo, dimostrando ottimi riflessi. Blocca con sicurezza cross mancini di Miranda e si oppone efficacemente sui tentativi ravvicinati. Esce a testa bassa anticipando Orsolini con coraggio e tempismo perfetto. Compie un intervento prodigioso sul primo palo deviando un tiro di Dallinga dopo una deviazione di Folino. Prestazione importante con parate decisive nei momenti chiave.

Terracciano 5,5 - Spreca clamorosamente un'occasione da pochi passi con la porta completamente sguarnita, mandando alto il pallone del possibile 4-1 in una situazione da non sbagliare. Interviene con un contrasto a piedi uniti su Orsolini toccando il pallone e allontanando il pericolo. Prestazione attenta in fase difensiva ma macchiata dall'errore madornale sottoporta.

Baschirotto 6,5 - Prestazione solida del centrale salentino che guida con autorità e personalità il reparto arretrato grigiorosso, mostrando sicurezza nei contrasti e tempismo nelle anticipazioni. Chiusure decisive per arginare i tentativi offensivi del Bologna, con posizionamento impeccabile e letture difensive di alto livello che consentono di mantenere il vantaggio acquisito.

Bianchetti 6,5 - Controlla con precisione un pallone dalla sponda di Vardy, alza la testa e confeziona un assist millimetrico per l'inserimento vincente di Payero che sblocca il risultato. Allarga il braccio in area toccando il pallone su un pallonetto di Castro, causando il rigore trasformato da Orsolini. Si immola coraggiosamente respingendo un potente mancino di Pobega dal limite. Prestazione positiva che compensa il rigore concesso.​

Barbieri 6,5 - Legge con intelligenza tattica la traiettoria di un passaggio di Odgaard diretto a Miranda, intercettando con prontezza. Realizza un break sulla fascia destra saltando Lucumì con progressione palla al piede, avanzando fino al limite e calciando col mancino costringendo alla deviazione in corner. Buone proiezioni offensive abbinate a fase difensiva attenta.

Payero 7 - Si inserisce con tempi perfetti alle spalle di Casale, riceve l'assist illuminante di Bianchetti e batte Ravaglia con un preciso piattone destro dall'interno dell'area, sbloccando il risultato. Devia di destro sul primo palo un calcio d'angolo con Ravaglia aiutato dal palo. Prestazione di sostanza e qualità con il gol del vantaggio e costante pericolosità negli spazi tra le linee. dal 66' Grassi 6 - Entra con il giusto atteggiamento per dare solidità e geometrie al centrocampo grigiorosso, contribuendo a gestire il possesso e a preservare il prezioso vantaggio acquisito.

Bondo 6 - Raccoglie un assist di tacco di Vardy al limite dell'area e avanza con forza fisica all'interno dell'area di rigore dove la difesa rossoblù concede un calcio d'angolo. Prestazione di grande sacrificio e intensità che presidia con efficacia la zona nevralgica del campo, recuperando palloni preziosi e garantendo equilibrio. dal 75' Zerbin s.v.

Vandeputte 6 - Prestazione diligente del centrocampista belga che agisce con continuità sulla trequarti, cercando spunti offensivi e battendo con precisione numerosi calci piazzati che creano apprensione alla difesa rossoblù. Tecnica sopraffina e visione di gioco preziose per innescare i compagni negli spazi giusti.​

Pezzella 6 - Viene trovato con un passaggio sulla fascia sinistra ma la posizione risulta in fuorigioco con azione fermata. Interviene in scivolata di girata su un calcio d'angolo allontanando il pallone diretto verso Castro e rischiando l'autogol con una chiusura provvidenziale. Prestazione attenta dell'esterno che svolge con diligenza entrambe le fasi. dall'86' Folino s.v.

Bonazzoli 6 - Lancia con precisione Vardy in profondità con l'attaccante che anticipa la girata costringendo Ravaglia a un intervento decisivo in uscita bassa. Accorcia intelligentemente per servire il compagno dopo l'errore di Casale partecipando attivamente all'azione del raddoppio grigiorosso. Prestazione generosa che lavora con abnegazione legando il gioco e creando spazi con movimenti intelligenti. dal 75' Sanabria s.v.​

Vardy 8 - Ruba palla dopo l'errore di Casale ed entra in area fermato solo dal grande recupero di Zortea. Anticipa la girata in controbalzo su lancio di Bonazzoli costringendo Ravaglia a parata decisiva. Conclude con il destro sotto le gambe del portiere dopo l'assist di Bonazzoli, siglando il raddoppio con freddezza e cinismo da attaccante consumato. Confeziona un assist di tacco per l'inserimento di Bondo, dimostrando classe. Segna la doppietta personale anticipando con scatto fulmineo Ravaglia e Heggem appoggiando a porta vuota. Grande gara con esperienza, movimenti e cinismo decisivi.​

Davide Nicola 7,5 - La squadra approccia con coraggio e personalità, proponendo un calcio aggressivo e verticale che coglie impreparato il Bologna nei momenti chiave. I gol di Payero e la doppietta di Vardy nascono da uno schema tattico chiaro basato sui lanci lunghi verso la punta e sugli inserimenti dei centrocampisti, eseguito perfettamente. La difesa a tre si dimostra compatta e ordinata, con Audero protagonista e i centrali pronti a chiudere gli spazi. I cambi nel finale consolidano il possesso e permettono di gestire con lucidità il vantaggio. Vittoria meritata che evidenzia l'ottimo lavoro tattico.