Serie A flop, Guidolin: "Costruzione dal basso crea qualche vantaggio ma tanti svantaggi"

Ai microfoni di 'Radio 24' l'allenatore Francesco Guidolin - oggi opinionista per 'DAZN' - ha analizzato il flop delle squadre italiane in Champions. Dopo l'eliminazione di Atalanta e Lazio negli ultimi due giorni l'Italia non avrà alcuna rappresentante ai quarti di finale della massima competizione per club.

"Per come è fatto il calcio da noi avremmo bisogno di un campionato con meno squadre, perché è massacrante da un punto di vista anche mentale - ha detto Guidolin -. Noi come calcio italiano ci abbiamo messo questo sviluppo dal basso che crea qualche vantaggio, ma secondo me tantissimi svantaggi, le partite sono più lente. Il portiere deve essere bravo a giocare coi piedi, ma non si deve esagerare. All'estero corrono di più perché sono più leggeri, più liberi, hanno la testa più libera. Noi abbiamo preparatori bravissimi, ma ci manca la spensieratezza che poi si trasforma in intensità. Tutti gli errori che abbiamo visto in Champions? Il denominatore comune è il rischio che si prendono di giocare la palla nell'area di rigore".