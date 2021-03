Serie A, gli stipendi sono aumentati anno dopo anno: nel 2019-20 sono scesi per il Covid

Gli stipendi della Serie A, riporta La Gazzetta dello Sport, sono in crescita anno dopo anno dal 2015-16. Quella era l'annata con meno spese con 1 miliardo e 360 milioni nelle squadre di A, mentre il 2018-19 è stato il punto più alto, con 1.756 milioni di euro, in netto aumento rispetto all'anno precedente (1.482). Nel 2019-20 doveva registrarsi un ulteriore innalzamento, mentre ci si è fermati a 1.614: questo per l'effetto Covid che ha fatto spalmare due mensilità - considerato il campionato finito ad agosto - e spostato gli adempimenti, con un ulteriore taglio. Probabile che in questa stagione le cifre siano anche più alte perché dovranno comprendere anche quelle dell'anno scorso.