Serie A, i migliori 5 portieri dopo 29 giornate: Falcone saldo al comando

Resta immutata la classifica dei migliori portieri di Serie A, dopo 29 giornate. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (29)

2. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.33 (29)

3. Mike Maignan (Milan) 6.29 (28)

4. Elia Caprile (Cagliari) 6.26 (29)

5. Nicola Leali (Genoa) 6.25 (20)

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SERIE A - 29ª GIORNATA

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa 0-2

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari 3-1

9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti

Sassuolo - Bologna 0-1

6' Dallinga

Como - Roma 2-1

7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos

Lazio - Milan 1-0

26' Isaksen

Cremonese - Fiorentina 1-4

25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Como 54

5. Juventus 53

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 42

9. Lazio 40

10. Sassuolo 38

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 28

17. Lecce 27

18. Cremonese 24

19. Pisa 18

20. Hellas Verona 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)

9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

30ª GIORNATA



Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)