Serie A, il sospetto dei club lotitiani: la riforma di Gravina per colpire il presidente della Lazio

La riforma che il presidente della Figc Gravina vorrebbe imporre ai club di Serie A, che utilizza come parametro per l'iscrizione al campionato anche l'indice di liquidità che fino ad oggi limitava soltanto il mercato, ha acuito la tensione tra la Federazione e Claudio Lotito, presidente della Lazio e membro del Consiglio di Lega nonché tra i principali sponsor del nuovo presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Per il "partito" vicino allo stesso Lotito tra i club di Serie A, viene lanciato anche il sospetto che Gravina porti avanti questa riforma con l'intento di colpire lo stesso presidente laziale. Un'accusa che la Figc potrà superare intervenendo con correttivi in modo da rendere la riforma più sostenibile, così da non avere fin da subito una lista nera di chi potrebbe subire i danni maggiori. A riportarlo è La Repubblica.