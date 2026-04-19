Serie A, la classifica aggiornata: il Milan aggancia il Napoli al secondo posto. L'Hellas resta ultimo
Dopo due ko consecutivi il Milan torna al successo contro l'Hellas Verona e aggancia il Napoli al secondo posto in classifica. Tre punti fondamentali per la corsa alla Champions dei rossoneri, ora a +8 su Roma e Como a cinque giornate dal termine. Dall'altra parte l'Hellas Verona resta all'ultimo posto appaiato al Pisa con 18 punti: per la formazione scaligera si avvicina la matematica retrocessione.
Questa la classifica aggiornata
1. Inter: 78 punti (33 partite giocate)
2. Milan: 66 (33)
3. Napoli: 66 (33)
4. Juventus: 60 (32)
5. Como: 58 (33)
6. Roma: 58 (33)
7. Atalanta: 54 (33)
8. Bologna: 48 (32)
9. Lazio: 47 (33)
10. Sassuolo: 45 (33)
11. Udinese: 43 (33)
12. Torino: 40 (33)
13. Parma: 39 (33)
14. Genoa: 36 (32)
15. Fiorentina: 35 (32)
16. Cagliari: 33 (33)
17. Cremonese: 28 (33)
18. Lecce: 27 (32)
19. Verona: 18 (33)
20. Pisa: 18 (32)