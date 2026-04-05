Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter riprende la marcia scudetto. Como e Juve ringraziano

L’Inter strapazza la Roma e lancia l’allungo in chiave scudetto. Con il 5-2 di San Siro, i nerazzurri si riportano a +9 sul Milan e +10 sul Napoli, che domani si sfideranno in una gara che a questo punto rischia di valere davvero soltanto il secondo posto.

Occasione per Como e Juventus: la squadra di Fabregas aprirà le gare di Pasquetta, facendo visita alle 12.30 all’Udinese. I bianconeri saranno invece in campo sempre domani ma alle 18 all’Allianz Stadium con il Genoa. Entrambe possono staccare i giallorossi di Gasperini.

La classifica aggiornata

1. Inter 72 (31 partite giocate)

2. Milan 63 (30)

3. Napoli 62 (30)

4. Como 57 (30)

5. Juventus 54 (30)

6. Roma 54 (31)

7. Atalanta 50 (30)

8. Bologna 45 (31)

9. Lazio 44 (31)

10. Sassuolo 42 (31)

11. Udinese 39 (30)

12. Torino 36 (31)

13. Parma 35 (31)

14. Genoa 33 (30)

15. Fiorentina 32 (31)

16. Cagliari 30 (30)

17. Cremonese 27 (31)

18. Lecce 27 (30)

19. Hellas Verona 18 (31)

20. Pisa 18 (31)

I risultati della 31ª giornata

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino 0-1

80' Adams

Inter - Roma 5-2

1' e 51’ Lautaro, 45'+2 Çalhanoğlu, 55' Thuram, 63' Barella; 40' Mancini, 69' Pellegrini

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)