Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche la Juventus
I sogni di rimonta di Antonio Conte e del Napoli finiscono qui, a meno di sorprese. L’Inter non si lascia scappare l’occasione fornita dal pareggio dei campioni d’Italia in carica a Parma, batte il Como a domicilio e allunga: a sei giornate dalla fine del campionato, dopo il 4-3 di oggi, i nerazzurri di Cristian Chivu hanno nove punti di vantaggio sulla squadra attualmente al secondo posto in classifica.
Il risultato del Sinigaglia fa sorridere anche la Juventus: con questa frenata del Como, i bianconeri chiudono la trentaduesima giornata al quarto posto. E sono, come l’Inter, padroni del proprio destino.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 75 punti (32 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (32)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 48 (32)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (32)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
I MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como), Paz (Como)
10 reti: Malen (Roma), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Thuram (Inter) e Davis (Udinese)