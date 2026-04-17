Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vola a +12 sul Napoli, Cagliari a 6 punti dalla zona rossa
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L'Inter supera 3-0 il Cagliari e compie un ulteriore passo verso lo scudetto: il vantaggio sul Napoli, con una gara in più, è infatti di ben 12 lunghezze. I sardi, invece, restano a quota 33 punti e quindi a +6 sul Lecce terzultimo. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo le prime due gare valide per il 33° turno:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
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