Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus sente il fiato sul collo, la Roma è -1
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La Roma cala il poker contro la Fiorentina e mette pressione alla Juventus per il quarto posto, l'ultimo valido per un posto in Champions League: con questo successo la Roma sale a quota 64 punti, da una sola lunghezza dai bianconeri. La Fiorentina resta a 37 punti e non è ancora matematicamente salva: ai viola serve ancora un punto.
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