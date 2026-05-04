Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus sente il fiato sul collo, la Roma è -1

La Roma cala il poker contro la Fiorentina e mette pressione alla Juventus per il quarto posto, l'ultimo valido per un posto in Champions League: con questo successo la Roma sale a quota 64 punti, da una sola lunghezza dai bianconeri. La Fiorentina resta a 37 punti e non è ancora matematicamente salva: ai viola serve ancora un punto.